Gislaved Nord*Frost 200 прошли тест-драйв успешно

Если вы - автолюбительница с умеренным стажем за рулем скромной Škoda Fabia, то поездка с плохими шинами рискует превратиться в приключение после любого снегопада. В жизни не стала бы разбираться в шипованной резине, обнимающей мои 14-е радиусы, если бы она не устраивала мне ежедневных аттракционов. Этой осенью я променяла четырех истертых китайских друзей на Gislaved Nord Frost 200, и вот что из этого вышло.

За прошлую зиму я выработала навык безукоризненного вывода машины из заноса. Признаться, он совершенно не стоит потраченных нервов и царапины на корпусе. Так что осенью я очень придирчиво выбирала шины мечты на замену потерявшим всякий контакт с реальностью кускам резины. Gislaved Nord*Frost 200, произведенные дочерней компанией Continental, возможно, кому-то покажутся не самым очевидным вариантом. Шведский бренд, немецкий концерн, российское производство. Появились на рынке лишь в этом году и не успели обрести большого количества поклонников. Тем не менее отзывы в Сети присутствовали и позволяли сделать вывод, что за свою умеренную цену это будет отличный вариант для русской зимы.

Прежде всего, намекало на сей факт их родство с шинами ContiIceContact - безусловным хитом Continental 2010 года. В отличие от симметричных предшественников Nord*Frost, двухсотая “модель” заимствовала у ContiIceContact сложный асимметричный рисунок с увеличенным количеством режущих кромок, значительно повышающих уверенность машины на льду и на снегу разной степени утрамбованности. Хитрая сеть дренажных канавок и плотная ламелизация обещали надежно сохранять сцепление на мокром асфальте и в снежной каше. Кроме того, благодаря составу резины с повышенным содержанием силики и фирменных полимеров они хорошо переносят резкие перепады температур и лютые морозы. Плюс на них стоят новаторские трехгранные шипы Eco-Tri Star в форме усеченной трехлучевой звезды: каждый - весом менее грамма, но в нужный момент проявляет цепкость.

Как сознательный водитель, переобулась я заранее и успела накатать полтысячи километров до выпадения более или менее постоянного снега. На асфальте Nord*Frost 200 в первую очередь порадовали низкой шумностью. Причем с накатанными километрами становилось только тише. В дождь шины надежно держали дорогу, и экстремальным видом спорта - аквапланированием - заняться не довелось. Количество потерянных шипов - ноль.

Наконец, снег укрыл самарские дороги, начались настоящие испытания. Моя Škoda стала ощутимо лучше слушаться на поворотах в любом направлении. Опережение на зимней трассе перестало быть рискованной роскошью, в кои-то веки став обычным маневром. На обледеневшей дороге заметно сократился тормозной путь, благодаря чему я смогла позволить себе передвигаться по городу быстрее. В колее - как в колее, руль приходится держать покрепче. Но мудреный рисунок протектора явно был заимствован “гиславедами” не зря - снежную кашу шины расхлебывали уверенно. В сугробы на своей машине я обычно не лезу, но со свежезасыпанной парковки у дома каждый день продолжаю вылезать без проблем.

Должна, однако, предупредить, что в сложных обстоятельствах идеального поведения от Nord*Frost 200 все-таки ожидать не приходится. Пусть у них значительно больше шипов, чем было у предшествующей модели, пусть каждый шип окружает “карман” для эффективного устранения ледяной крошки, и в итоге тягово-тормозные характеристики улучшены на шесть процентов. Но этого, увы, недостаточно, когда вы едете по гололеду, скрытому под снегом. Здесь приходится действовать аккуратно и плавно. Согласна ли я с этим мириться? Безусловно. Потому что шины, которые будут гарантированно вести себя лучше в тех же условиях, обойдутся вдвое дороже. А еще, как ни ругай самарские дороги и городские службы, названные мной запущенные участки в основном встречаются в отдельных дворах. Маневрировать на них на Fabia с ее габаритами удавалось вполне изящно. Может быть, на крупных автомобилях было бы сложнее.

О высокой устойчивости к истиранию, анонсированной Gislaved, говорить не могу, но шипы пока на месте и ничто не предвещает быстрого износа. Пару раз в отзывах встречала сравнение с ”липучками”, но это сопоставление видится мне корректным, только если речь о низком уровне шума. Gislaved Nord*Frost 200 показали себя как добротные зимние шины, по своим качествам близкие к образцам премиального ценового сегмента и, бесспорно, стоящие потраченных денег.

http://www.gislaved-tires.ru/car

http://www.continental.ru/car