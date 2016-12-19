При столкновении Lada Kalina с фурой погибла автомобилистка и еще два человека получили травмы

Авария, в которой погибла автомобилистка, произошла в Красноярском районе 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:20 на 56 км дороги Самара — Ульяновск — Николаевка — Новый Буян 40-летняя водитель Lada Kalina выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой MAN под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии автомобилистка погибла на месте. Две ее пассажирки 21 года и 15 лет с травмами попали в больницу.