На трассе Самара — Большая Черниговка микроавтобус столкнулся с буксируемой фурой, один человек погиб, еще пятеро пострадали

В воскресенье, 18 декабря, в Волжском районе при столкновении микроавтобуса с большегрузом пострадали шесть человек, один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 21:00 на 21 км дороги Самара — Большая Черниговка 40-летний водитель пассажирского автобуса Peugeot Boxer, ехавший со стороны пос. Дубовый Умет в направлении Самары, при обгоне не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутной фурой Volvo, которую буксировал трактор Т-40.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автобуса — женщины 55, 51, 40 и 31. Их доставили в больницу. Еще одна пассажирка Peugeot — 45-летняя женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был