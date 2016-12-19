На трассе Самара — Большая Черниговка микроавтобус столкнулся с буксируемой фурой, один человек погиб, еще пятеро пострадали

В воскресенье, 18 декабря, в Волжском районе при столкновении микроавтобуса с большегрузом пострадали шесть человек, один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:00 на 21 км дороги Самара — Большая Черниговка 40-летний водитель пассажирского автобуса Peugeot Boxer, ехавший со стороны пос. Дубовый Умет в направлении Самары, при обгоне не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутной фурой Volvo, которую буксировал трактор Т-40.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автобуса — женщины 55, 51, 40 и 31. Их доставили в больницу. Еще одна пассажирка Peugeot — 45-летняя женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия.