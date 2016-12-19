Пассажирка Kia погибла при столкновении с Renault в Красноярском районе

В Красноярском районе 18 декабря произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:45 на 1057 км трассы М-5 31-летняя автомобилистка за рулем Renault Sandero, по версии полицейских, нарушила ПДД, выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Rio под управлением 57-летней женщины.
В результате аварии 65-летняя пассажирка Kia с тяжелыми травмами попала в реанимацию, где вскоре скончалась. Обе автомобилистки также пострадали, их доставили в больницу.
По данным ГИБДД, участники ДТП были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был