Пассажирка Kia погибла при столкновении с Renault в Красноярском районе

В Красноярском районе 18 декабря произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:45 на 1057 км трассы М-5 31-летняя автомобилистка за рулем Renault Sandero, по версии полицейских, нарушила ПДД, выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Rio под управлением 57-летней женщины.

В результате аварии 65-летняя пассажирка Kia с тяжелыми травмами попала в реанимацию, где вскоре скончалась. Обе автомобилистки также пострадали, их доставили в больницу.

По данным ГИБДД, участники ДТП были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.