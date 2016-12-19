На дорогах области с начала года погибли 12 детей

В Самарской области замечен рост детского дорожного травматизма. Об этом сообщил и.о. начальника регионального УГИБДД Юрий Некрасов. С начала 2016 г. погибло уже 12 несовершеннолетних, а более чем 470 детей получили травмы различной степени тяжести.

По данным полиции, около половины погибших оказались в ДТП в качестве пассажиров, остальные попали под колеса из-за собственной беспечности и неосмотрительности.

Стражи дорог стремятся воздействовать на родителей, которые нарушают правила перевозки детей (без специальных кресел и ремней безопасности). На них было составлено 130 протоколов об административном правонарушении.

От лиц, ответственных за организованную перевозку несовершеннолетних, в областную ГАИ поступило за год 75 заявок на сопровождение колонн и более 6,9 тыс. уведомлений, по которым полицейские проверяли транспорт и водителей. В результате выдано 103 рекомендации, в том числе и по замене водителей.