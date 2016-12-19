На дорогах области с начала года погибли 12 детей

В Самарской области замечен рост детского дорожного травматизма. Об этом сообщил и.о. начальника регионального УГИБДД Юрий Некрасов. С начала 2016 г. погибло уже 12 несовершеннолетних, а более чем 470 детей получили травмы различной степени тяжести.
По данным полиции, около половины погибших оказались в ДТП в качестве пассажиров, остальные попали под колеса из-за собственной беспечности и неосмотрительности.
Стражи дорог стремятся воздействовать на родителей, которые нарушают правила перевозки детей (без специальных кресел и ремней безопасности). На них было составлено 130 протоколов об административном правонарушении.
От лиц, ответственных за организованную перевозку несовершеннолетних, в областную ГАИ поступило за год 75 заявок на сопровождение колонн и более 6,9 тыс. уведомлений, по которым полицейские проверяли транспорт и водителей. В результате выдано 103 рекомендации, в том числе и по замене водителей.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был