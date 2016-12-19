Николай Меркушкин: "Самара должна сократить управленческие расходы как минимум на 1 млрд рублей"

Власть должна превратиться в драйвер развития региона. Она должна быть компактной, эффективной и ответственной. Такую задачу губернатор Николай Меркушкин поставил в ходе оглашения ежегодного послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

"Власть должна продвигать проекты, нужные региону. А во многих госструктурах пока не поняли, что живое дело гораздо важнее придуманных инструкций и параграфов, - указал руководитель области. - У нас порой учителя и врачи гораздо меньше времени тратят на своих подопечных, чем на написание бесконечных отчетов и справок. Многие бизнесмены принципиально не работают с госструктурами, потому что потом замучаешься представлять отчеты. С такими подходами давно пора заканчивать".

По словам главы региона, лучший метод повышения эффективности власти - сокращение аппарата, который по мере роста перестает воспринимать окружающий мир и работает сам на себя. "При сокращении аппарата и бумаг будет меньше, и расходы на управление можно будет существенно снизить. И я об этом говорил не раз", - сказал губернатор.

Он сообщил, что определенные подвижки на этом пути уже есть. За четыре года, например, расходы департамента управления делами губернатора и правительства области сократились на треть. Почти на треть сократились расходы министерства управления финансами. Наполовину были снижены расходы на СМИ. С 2014 года на 22% сократились расходы Самарской губернской думы.

"Но далеко не все услышали тот сигнал, который был дан еще в 2012 году, - предупредил Николай Меркушкин. - В департаменте по делам молодежи за два года расходы выросли на 14%, в секретариате правительства - на 21%, а в целом 11 из 40 органов государственной власти Самарской области увеличили свои расходы на управление. Руководители всех этих 11 органов будут у губернатора, и мы посмотрим - будете ли вы дальше работать или нет".

Глава региона подчеркнул, что в Самаре, Сызрани, Отрадном, Кинеле и Похвистнево управленческие расходы практически не сократились. "В Самаре они втрое больше, чем в Тольятти. При этом в Тольятти расходы тоже большие - в год примерно 620 млн рублей. Где-то и эффективность власти не та, и людей в отдельных подразделениях может быть в два-три раза больше, чем нужно. А в Самаре управленческие расходы - 2 млрд рублей, и они за последнее время не сокращались, только перекачивались или в МУПы или еще куда-то. А платить надо все равно бюджетные деньги, - отметил руководитель области. - Самара должна как минимум сократить 1 млрд рублей на управленческие расходы. Я уже мэру Самары Фурсову сказал: определим источник сокращения, и делайте".

Положение дел в Ставропольском районе вызвало особое возмущение губернатора. "Например, в Ставропольском районе совсем не думают об экономии. Там расходы на управление за два года выросли на 24%, - сообщил Николай Меркушкин. - При этом президент уже два года подряд на 10% сокращает заработные платы во всех федеральных структурах. Идет постоянное снижение расходов на управление. Неужели наши руководители на местах не улавливают этот тренд, не воспринимают действия президента?"

Руководитель области заявил, что к январской сессии губернской думы по всем ведомствам должно быть готово предложение по сокращению расходов (в том числе по уменьшению заработной платы, фонда оплаты труда). "Мы уже предварительно в бюджет заложили, кроме сокращения зарплаты, еще 15-17% снижения иных расходов на управление", - заключил Николай Меркушкин.