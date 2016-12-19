Безработного самарца подозревают в организации тайников с "синтетикой"

Самарские полицейские задержали 26-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Возле дома на ул. Авроры они застали мужчину за организацией очередной "закладки". По версии полиции, он спрятал под камнем сверток с синтетическим наркотиком. Еще один тайник правоохранители обнаружили рядом с трансформаторной будкой в том же дворе.

Такое же вещество полицейские изъяли в машине подозреваемого — под задним пассажирским ковриком обнаружилось девять свертков. Помимо этого "синтетику" нашли дома у друга задержанного — 10 свертков. Общая масса изъятого вещества составила почти 6,5 граммов.

Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере". Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.