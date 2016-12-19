Мультканал CartoonNetwork в HD-качестве доступен зрителям "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома"

"Ростелеком" первым среди российских ТВ-операторов начал трансляцию в "Интерактивном ТВ" HD-версии детского телеканала CartoonNetwork, дистрибуцией которого занимается "Медиа Альянс". CartoonNetwork стабильно входит в первую тройку по аудитории среди детских кабельных каналов в России.
CartoonNetwork показывает рейтинговые комедийные и приключенческие мультсериалы, получившие множество наград. На счету сериала "Время приключений" (неразлучные друзья — мальчик Финн и пес Джейк — спешат на помощь тем, кто попал в беду) около двух десятков премий, в том числе четыре "Эмми". Дважды получал "Эмми" сериал "Суперкрошки". Также в эфире канала "Удивительный мир Гамбола", "Бен 10", "Обычный мультик", "Вся правда о медведях", "Юные титаны, вперед!", "Супернубы" и многие другие.
Высокая оценка со стороны профессионалов и зрителей закономерна: современные сериалы CartoonNetwork развивают у детей интеллект, творческое мышление и одновременно позволяют дать волю воображению. Все программы CartoonNetwork сопровождаются обязательной возрастной маркировкой, что позволяет родителям выбирать подходящие мультфильмы для своих детей.
"Маленький зритель — очень требователен. Чтобы завоевать и удержать его внимание, нужно приложить много усилий. CartoonNetwork не случайно является одним из самых популярных детских телеканалов, потому что показывает отличные мультфильмы, которые воспитывают лучшие человеческие качества: доброту, заботу, отзывчивость и одновременно дают новые знания. Появление версии CartoonNetwork в HD-формате сделало канал еще зрелищнее и ярче, что оценят и дети, и взрослые", — отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов.
"Телевидение в HD-качестве пользуется всё большим спросом у потребителей — оно становится одной из главных причин, по которой пользователи подключаются к платному телевидению. Мы очень рады предложить наш флагманский детский канал в высоком разрешении, он стал восьмым HD-каналом в нашем портфолио. Надеюсь, что подписчики "Интерактивного ТВ" компании "Ростелеком" по достоинству оценят лучшие мультсериалы в зрелищной и высококачественной версии", — говорит Сергей Артемовский, старший директор "Медиа Альянса" по дистрибуции в России.
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.
Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.