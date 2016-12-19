Мультканал CartoonNetwork в HD-качестве доступен зрителям "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома"

"Ростелеком" первым среди российских ТВ-операторов начал трансляцию в "Интерактивном ТВ" HD-версии детского телеканала CartoonNetwork, дистрибуцией которого занимается "Медиа Альянс". CartoonNetwork стабильно входит в первую тройку по аудитории среди детских кабельных каналов в России.

CartoonNetwork показывает рейтинговые комедийные и приключенческие мультсериалы, получившие множество наград. На счету сериала "Время приключений" (неразлучные друзья — мальчик Финн и пес Джейк — спешат на помощь тем, кто попал в беду) около двух десятков премий, в том числе четыре "Эмми". Дважды получал "Эмми" сериал "Суперкрошки". Также в эфире канала "Удивительный мир Гамбола", "Бен 10", "Обычный мультик", "Вся правда о медведях", "Юные титаны, вперед!", "Супернубы" и многие другие.

Высокая оценка со стороны профессионалов и зрителей закономерна: современные сериалы CartoonNetwork развивают у детей интеллект, творческое мышление и одновременно позволяют дать волю воображению. Все программы CartoonNetwork сопровождаются обязательной возрастной маркировкой, что позволяет родителям выбирать подходящие мультфильмы для своих детей.

"Маленький зритель — очень требователен. Чтобы завоевать и удержать его внимание, нужно приложить много усилий. CartoonNetwork не случайно является одним из самых популярных детских телеканалов, потому что показывает отличные мультфильмы, которые воспитывают лучшие человеческие качества: доброту, заботу, отзывчивость и одновременно дают новые знания. Появление версии CartoonNetwork в HD-формате сделало канал еще зрелищнее и ярче, что оценят и дети, и взрослые", — отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов.

"Телевидение в HD-качестве пользуется всё большим спросом у потребителей — оно становится одной из главных причин, по которой пользователи подключаются к платному телевидению. Мы очень рады предложить наш флагманский детский канал в высоком разрешении, он стал восьмым HD-каналом в нашем портфолио. Надеюсь, что подписчики "Интерактивного ТВ" компании "Ростелеком" по достоинству оценят лучшие мультсериалы в зрелищной и высококачественной версии", — говорит Сергей Артемовский, старший директор "Медиа Альянса" по дистрибуции в России.