Губернатор: "К нам должны ехать с разных концов страны за высокотехнологичной помощью"

В понедельник, 19 декабря, в ежегодном послании к депутатам губернской думы и жителям Самарской области Николай Меркушкин поставил задачу вывести на иной уровень качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
В своем пятом послании Николай Меркушкин огромное внимание уделил качеству оказания медицинской помощи в регионе и отметил положительную динамику по ряду заболеваний, в том числе социальных.
"Самарские медики вкладывают в исцеление людей всю душу. В огромной степени благодаря их труду есть позитивная динамика по ряду значимых показателей состояния здравоохранения и общества в целом. В предыдущих посланиях звучало много критики, но сейчас видно, что пошли сдвиги", - под аплодисменты зала сказал глава региона.
Так, по итогам 10 месяцев показатель младенческой смертности в Самарской области составил 5,1 на тысячу родившихся живыми (в стране эта цифра составляет 5,9). Общая смертность в регионе снизилась на 3,7%, при этом на 15,8% снизилась смертность от туберкулеза, на 37% - от болезней органов дыхания.
Губернатор особо отметил, что наблюдается положительная динамика по ВИЧ. Этот показатель говорит не только о физическом, но и о нравственном здоровье общества.
"Третий год идет снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По итогам 2015 года по этому показателю область ушла от позорных последних мест. Процесс пошел. Уверен, в ближайшие пять-семь лет мы выйдем на общероссийские показатели", - сказал Николай Меркушкин, подчеркнув, что профессиональную терапию в регионе получает половина носителей вируса.
Благодаря оснащению современным диагностическим оборудованием наркодиспансеров и кабинетов ведется успешная борьба с наркоманией. По информации губернатора, за девять месяцев текущего года 800 человек после лечения были сняты с наркологического учета. Тем не менее, заявил Николай Меркушкин, проблема стоит остро и ее решение возможно лишь при тесном сотрудничестве медиков, правоохранительных органов, учебных заведений и общества.
Также в послании был отмечен рост объемов оказания высокотехнологичной медпомощи. В 2016 году ее получили около 15 тыс. человек, из них 20% - иногородние. Николай Меркушкин отметил, что при возможностях самарской медицины эта цифра недостаточна.
"Мы - один из крупнейших медицинских центров России, и к нам должны ехать с разных концов страны для того, чтобы здесь им оказывалась высокотехнологичная помощь. Нам в этом направлении нужно работать активнее", - обратился губернатор к главе минздрава региона Геннадию Гридасову.
Чтобы этого добиться, подчеркнул Николай Меркушкин, региону необходимо, в частности, запустить новый кардиоцентр и современный Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной терапии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний. Именно они могут стать тем локомотивом, по которому самарскую медицину узнают в стране и мире.
"У нас в этом направлении большие планы и большие возможности. У нас есть традиции и опыт, опираясь на которые, необходимо нарастить новые мускулы и активно двигаться вперед", - сказал губернатор.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.