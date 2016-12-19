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Экономика и бизнес

Самарский стартап научил машины предсказывать будущее

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский разработчик Михаил Лаптев учит машины предсказывать будущее. Конечно, речь идет не об угадывании итогов матчей или судьбе человечества. Проект "Система предсказательного технического обслуживания" учит станки, машины и двигатели предсказывать будущее самих себя.

Предприятия ежегодно теряют 5% дохода только из-за неоптимизированных процессов техобслуживания. И это не только поломки и их устранение, это еще и "лишний" ремонт. Производитель станка закладывает срок службы какой-нибудь детали с запасом - чтоб наверняка, но на деле оказывается, что заменить деталь можно позже, без ущерба производству. Получается, что еще рабочая деталь просто отправляется на свалку.

Самарский проект даст машинам возможность "рассказывать" о своем самочувствии. На основе данных десятков датчиков, которые выдают тысячи показателей, проводится математический анализ, из которого можно сделать вывод, когда деталь или машина выйдет из строя, когда надо поменять масло в двигателе и какие проблемы в каких ситуациях могут возникнуть. "Разработанная модель анализирует неисправный двигатель, собирает статистику и на основе изучения больших данных, полученных от машины, мы делаем выводы. Например, благодаря такой аналитике авиационные компании могут сократить затраты на обслуживание масляного фильтра двигателя самолета на 50%. Но самое интересное, что работа с большими данными позволяет делать довольно неожиданные выводы, например, может оказаться, что повышение температуры в каком-то узле всего на 3% - верный признак скорого выхода двигателя из строя. И эту взаимосвязь никак иначе не обнаружить", - отмечает сооснователь проекта Иван Исаев.

Сейчас проект "Системы предсказательного технического обслуживания" проходит акселерационную программу GenerationS 2016 по направлению TechNet. Сотрудничество с корпоративным партнером трека TechNet - заводом НПО "Сатурн" - дает возможности для работы непосредственно на производстве. Оператором трека TechNet акселератора GenerationS является StartupSamara.

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:23 Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького

Надеюсь не высотки в духе Баранникова?

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