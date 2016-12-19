Самарский стартап научил машины предсказывать будущее

Самарский разработчик Михаил Лаптев учит машины предсказывать будущее. Конечно, речь идет не об угадывании итогов матчей или судьбе человечества. Проект "Система предсказательного технического обслуживания" учит станки, машины и двигатели предсказывать будущее самих себя.

Предприятия ежегодно теряют 5% дохода только из-за неоптимизированных процессов техобслуживания. И это не только поломки и их устранение, это еще и "лишний" ремонт. Производитель станка закладывает срок службы какой-нибудь детали с запасом - чтоб наверняка, но на деле оказывается, что заменить деталь можно позже, без ущерба производству. Получается, что еще рабочая деталь просто отправляется на свалку.

Самарский проект даст машинам возможность "рассказывать" о своем самочувствии. На основе данных десятков датчиков, которые выдают тысячи показателей, проводится математический анализ, из которого можно сделать вывод, когда деталь или машина выйдет из строя, когда надо поменять масло в двигателе и какие проблемы в каких ситуациях могут возникнуть. "Разработанная модель анализирует неисправный двигатель, собирает статистику и на основе изучения больших данных, полученных от машины, мы делаем выводы. Например, благодаря такой аналитике авиационные компании могут сократить затраты на обслуживание масляного фильтра двигателя самолета на 50%. Но самое интересное, что работа с большими данными позволяет делать довольно неожиданные выводы, например, может оказаться, что повышение температуры в каком-то узле всего на 3% - верный признак скорого выхода двигателя из строя. И эту взаимосвязь никак иначе не обнаружить", - отмечает сооснователь проекта Иван Исаев.

Сейчас проект "Системы предсказательного технического обслуживания" проходит акселерационную программу GenerationS 2016 по направлению TechNet. Сотрудничество с корпоративным партнером трека TechNet - заводом НПО "Сатурн" - дает возможности для работы непосредственно на производстве. Оператором трека TechNet акселератора GenerationS является StartupSamara.