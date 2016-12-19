Автомобилист в течение четырех дней два раза сел пьяным за руль

В отношении самарского водителя возбудили уголовное дело из-за того, что мужчину второй раз поймали за рулем пьяным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На Московском шоссе в Промышленном районе инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД "девятку". За рулем был 29-летний мужчина, имевший явные признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Затем выяснилось, что всего четыре дня назад автомобилиста привлекли к административной ответственности за управление машиной в пьяном виде. Но это не помешало мужчине вновь сесть за руль в нетрезвом состоянии.

В результате по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию" было возбуждено уголовное дело.