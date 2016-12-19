Самарца, задолжавшего банку 12 млн руб. по ипотеке, ждут обязательные работы

Жителю Самары назначили 200 часов обязательных работ за уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
В 2008 г. П. взял в банке ипотечный кредит около 12,5 млн рублей. В 2012 г. мужчина прекратил платить, и организация обратилась в суд.
Суд встал на сторону банка, но самарец все равно не погашал задолженность. В итоге приставы взыскали с него исполнительский сбор, наложили запреты на регистрационные действия в отношении его автомобиля и недвижимости и на выезд за пределы РФ, а также арестовали доли в уставном капитале организаций, в которых он являлся единственным учредителем.
Однако мужчина все же не погашал задолженности, хотя, как выяснили приставы, имел источники дохода, сдавая в аренду арестованное и оставленное у него на ответственное хранение имущество.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊