Самарца, задолжавшего банку 12 млн руб. по ипотеке, ждут обязательные работы

Жителю Самары назначили 200 часов обязательных работ за уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

В 2008 г. П. взял в банке ипотечный кредит около 12,5 млн рублей. В 2012 г. мужчина прекратил платить, и организация обратилась в суд.

Суд встал на сторону банка, но самарец все равно не погашал задолженность. В итоге приставы взыскали с него исполнительский сбор, наложили запреты на регистрационные действия в отношении его автомобиля и недвижимости и на выезд за пределы РФ, а также арестовали доли в уставном капитале организаций, в которых он являлся единственным учредителем.

Однако мужчина все же не погашал задолженности, хотя, как выяснили приставы, имел источники дохода, сдавая в аренду арестованное и оставленное у него на ответственное хранение имущество.