Николай Меркушкин: "Необходимо готовить учителей, которые будут работать с талантливыми детьми"

В понедельник, 19 декабря, в ходе оглашения ежегодного послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона губернатор Николай Меркушкин уделил особое внимание ситуации в высшем образовании региона.

"В ходе изменений в высшем образовании страны и структурных преобразований в регионе нам удалось значительно укрепить позиции наших вузов. По этому вопросу было много скептицизма и шума, но результат, который мы имеем, говорит сам за себя. Самарский национальный исследовательский университет им. Королева переместился из третьей во вторую группу участников программы "5-100". А ведь в эту программу мы попали со второго раза, после двух моих разговоров с президентом", - заявил губернатор.

Он напомнил: "Мы сначала замыкали таблицу, а теперь вышли в среднюю группу. В 2016 году университет улучшил свои позиции более чем на 30 пунктов в рейтинге стран Восточной Европы и Центральной Азии и вошел в число 110 лучших университетов. Также в этом году вуз занял 21 место из 316 в российском рейтинге. Раньше в этом рейтинге он выше пятого десятка не поднимался".

Николай Меркушкин также сообщил, что в 2016 году президент Самарского университета Виктор Сойфер и первый заместитель Самарского центра РАН Федор Гречников стали академиками РАН, а членами-корреспондентами избраны ректор Самарского университета Евгений Шахматов и директор Самарского НИИ сельского хозяйства Сергей Шевченко.

"Это важный вклад в повышение авторитета самарской науки и образования - это говорит о многом и связано с теми инновациями, которые происходят в университете", - отметил губернатор.

Николай Меркушкин также подчеркнул своевременность объединения Самарского государственного технического университета и Самарского государственного архитектурного университета. "Он вошел в число 11 университетов, получивших статус опорных вузов. Мы участвовали в первом же конкурсе, который объявляло министерство образования РФ, больше конкурсов не проводилось и будет ли проводиться - большой вопрос. Тогда как статус опорного вуза позволяет получать дополнительную поддержку государства", - подчеркнул глава региона.

Также губернатор отметил успехи Самарского государственного медицинского университета, который возглавил научно-образовательный кластер из шести медицинских вузов Поволжья.

"Важно, что фактически вернулся к истокам Самарский государственный социально-педагогический университет", - добавил глава региона. - Теперь в его названии снова есть слово "педагогический". Мы активно укрепляем его материальную базу. В 2016 году капитально отремонтирован корпус на ул. Л.Толстого, сдан ФОК с бассейном. Этот вуз призван играть ключевую роль в подготовке педагогических кадров. Ни Центр одаренных детей, ни другие вещи ничего не дадут, если мы не подготовим первоклассных учителей. Нужно готовить учителей, которые могли бы работать с талантливыми детьми. Везде с победителями олимпиад работают кандидаты и доктора наук. Хотелось бы, чтобы в педагогическом вузе это поняли", - заявил Николай Меркушкин.

Глава региона сообщил, что работа над структурными преобразованиями системы высшего образования региона привела к росту балла ЕГЭ поступающих абитуриентов. В 2016 году приехавших в наши вузы из других регионов в 4 раза больше, чем выехавших из нашего региона. По сравнению с 2013 годом это соотношение улучшилось вдвое. Почти в 1,5 раза больше за это время к нам приехало учиться из-за рубежа.

"Все эти цифры говорят сами за себя. Но нам надо правильно вести эту работу, чтобы добиться многого. Развивать систему отбора талантливых абитуриентов, привлекать лучших из лучших, в том числе из-за рубежа, - сказал глава региона. - Например, что касается Центра одаренных детей. На встречах с преподавателями вузов я спрашивал их - знают ли об этом центре, были ли там, устроены ли там на работу. Оказалось, никто с центром не сотрудничает. Надо налаживать эти связи. Мы, со своей стороны, будет и дальше помогать нашим вузам, выполнять все взятые обязательства, в том числе по программе "5-100".