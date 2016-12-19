В микрорайоне "Южный город" откроется детский сад на 300 мест

Во вторник, 20 декабря, состоится торжественное открытие нового здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Лукоморье" на 300 мест.

Новое здание детского сада принято в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Оно расположено по адресу: Волжский район, микрорайон "Южный город", Николаевский проспект, д. 48,

На строительство и оснащение объекта из бюджета Самарской области было выделено 215 865 тыс. руб.

Трёхэтажное здание детского сада оснащено современным пищеблоком, спортивным и физкультурным залами, бассейном, медицинским блоком, учебными помещениями, кабинетами логопеда и психолога, лифтом грузоподъёмностью 1000 кг. В детском саду созданы условия для маломобильных граждан — входы в здание оборудованы пандусами, доступ инвалидов-колясочников на второй и третий этажи здания осуществляется с помощью лифта. Предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация, имеется санузел, приспособленный для маломобильных групп населения. Общая площадь объекта — 6367,77 м².