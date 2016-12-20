Экс-глава самарского УФНС Константин Шелудяков получил работу в саратовском "Гипрониигаз"

Константин Шелудяков, в октябре прошлого года покинувший пост начальника УФНС России по Самарской области, назначен заместителем генерального директора по экономической безопасности саратовского АО "Гипрониигаз", пишет "Коммерсантъ". По информации издания, назначение произошло совсем недавно, на официальном сайте компании сведений о господине Шелудякове пока нет.

В "Гипрониигаз" подтвердили, что Константин Шелудяков работает в компании, однако ни сообщать, с какого времени он занимает там руководящий пост, ни давать какие-либо комментарии на этот счет не стали.

Напомним, Шелудяков возглавил областную налоговую службу в мае 2011 г., после того как закончился служебный контракт у его предшественника Сергея Маркевича. До того Константин Шелудяков руководил межрайонной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области, а также инспекцией ФНС по Промышленному району Самары.