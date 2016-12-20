Художественный музей приглашает на экскурсию "Эволюция жанра: художник-передвижник Фирс Журавлев"

В четверг, 22 декабря, в день рождения художника Фирса Сергеевича Журавлева (1836-1901) Самарский художественный музей приглашает на экскурсию по залам русского искусства второй половины XIX века.

С 16.00 до 17.00 в музее расскажут о возникновении артели художников-передвижников и знаменитом "бунте четырнадцати", о своеобразии жанровой живописи и самых популярных сюжетах, о трагических историях, которые легли в основу жанровых полотен Журавлева и его современников, о том, какую роль они сыграли в пробуждении сознания российского общества.

Фирс Журавлев - очень интересная, "неформатная" фигура в русском искусстве. Он происходил из обычной городской семьи провинциального Саратова и должен был унаследовать портняжное дело своего отца, но оставил семейное дело ради искусства.

Как сложилась творческая судьба художника, почему он присоединился к "бунтарям" и чем запомнился российскому зрителю, посетители узнают из экскурсии.

Стоимость билетов: школьники - 40 руб., пенсионеры - 80 руб., студенты - 100 руб., взрослые - 120 рублей.