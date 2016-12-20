В Самаре пройдет лекция "Константин Головкин на Самарской Луке"

22 декабря в 18:00 в Самарском художественном музее кандидат искусствоведения, замдиректора музея по научной работе Татьяна Петрова прочитает лекцию о Головкине-пейзажисте.

Константин Павлович Головкин родился 17 декабря (по старому стилю) 1871 г. в семье купца П.И.Головкина.

Окончив реальное училище, Головкин должен был служить "мальчиком" в магазине отца.

Художественного образования он не получил, но в любое свободное время юноша стремился на Волгу - рисовать. Головкин открыл для себя и зрителей красоту и неповторимость природы Самарской Луки, создав свои "времена года" в живописи. Во второй половине ХХ века по его стопам пошли ведущие самарские пейзажисты В.З.Пурыгин, Г.В.Филатов, Н.И.Хальзев, Н.Ф.Шеин.

Напомним, сейчас в Самарском художественном музее работает выставка "Константин Головкин на Самарской Луке".