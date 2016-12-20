В Самаре пройдет лекция "Константин Головкин на Самарской Луке"

22 декабря в 18:00 в Самарском художественном музее кандидат искусствоведения, замдиректора музея по научной работе Татьяна Петрова прочитает лекцию о Головкине-пейзажисте.
Константин Павлович Головкин родился 17 декабря (по старому стилю) 1871 г. в семье купца П.И.Головкина.
Окончив реальное училище, Головкин должен был служить "мальчиком" в магазине отца.
Художественного образования он не получил, но в любое свободное время юноша стремился на Волгу - рисовать. Головкин открыл для себя и зрителей красоту и неповторимость природы Самарской Луки, создав свои "времена года" в живописи. Во второй половине ХХ века по его стопам пошли ведущие самарские пейзажисты В.З.Пурыгин, Г.В.Филатов, Н.И.Хальзев, Н.Ф.Шеин.
Напомним, сейчас в Самарском художественном музее работает выставка "Константин Головкин на Самарской Луке".
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)