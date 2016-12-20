В Новокуйбышевске из горящей квартиры спасена 89-летняя женщина

В понедельник, 19 декабря, в Новокуйбышевске из горящей квартиры на ул. Победы спасена 89-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Вызов поступил на пульт дежурного в 10:06. На месте вызова горели балкон и комната на площади 15 кв. метров. К месту пожара прибыли пять единиц основной и специальной пожарной техники, 20 человек личного состава. Пожар локализован в 10:27, ликвидирован в 10:31.
Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление