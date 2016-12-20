В Новокуйбышевске из горящей квартиры спасена 89-летняя женщина

В понедельник, 19 декабря, в Новокуйбышевске из горящей квартиры на ул. Победы спасена 89-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов поступил на пульт дежурного в 10:06. На месте вызова горели балкон и комната на площади 15 кв. метров. К месту пожара прибыли пять единиц основной и специальной пожарной техники, 20 человек личного состава. Пожар локализован в 10:27, ликвидирован в 10:31.

Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.