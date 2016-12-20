Самарская шпажистка Ирина Охотникова на турнире в Испании завоевала "серебро" и "бронзу"

Самарская шпажистка Ирина Охотникова на турнире по фехтованию в испанском Бургосе завоевала "бронзу" личного первенства и "серебро" в составе команды, сообщает пресс-служба ЦСКА.
В индивидуальном зачете Охотникова одолела швейцарку Карлотту Чимиотти (15:9), американку Барбару Ванбентхюйзен (15:13), швейцарку Манон Эмменеггер (15:6), американку Кэтрин Никсон (15:14). В полуфинале индивидуального турнира Охотникова фехтовала с подругой по команде россиянкой Дарьей Филиной и уступила ей два укола (15:13).
В командном зачете Россия обыграла Румынию (45:22) и Венгрию (28:27). В полуфинале наши шпажистки победили команду США (45:35), а в финале уступили Италии с разницей всего в один укол (33:32).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?