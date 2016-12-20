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Единоборства Спорт

Самарская шпажистка Ирина Охотникова на турнире в Испании завоевала "серебро" и "бронзу"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская шпажистка  Ирина Охотникова на турнире по фехтованию в испанском Бургосе завоевала "бронзу" личного первенства и "серебро" в составе команды, сообщает пресс-служба ЦСКА.

В индивидуальном зачете Охотникова одолела швейцарку Карлотту Чимиотти (15:9), американку Барбару Ванбентхюйзен (15:13), швейцарку Манон Эмменеггер (15:6), американку Кэтрин Никсон (15:14). В полуфинале индивидуального турнира Охотникова фехтовала с подругой по команде россиянкой Дарьей Филиной и уступила ей два укола (15:13).

В командном зачете Россия обыграла Румынию (45:22) и Венгрию (28:27). В полуфинале наши шпажистки победили команду США (45:35), а в финале уступили Италии с разницей всего в один укол (33:32).

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