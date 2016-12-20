Минстрой сформировал "дорожные карты" по решению проблем обманутых дольщиков региона

Министерство строительства Самарской области сформировало и представило в федеральный минстрой планы-графики мероприятий по решению проблем обманутых дольщиков.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, по поручению президента России регионы должны были представить утвержденные планы-графики ("дорожные карты") мероприятий по всем проблемным объектам, обманутые дольщики которых были включены в соответствующий реестр.

Согласно статистическим данным, проблемные объекты отсутствуют всего лишь в 19 субъектах РФ, в остальных 66 регионах остается 696 проблемных объектов и свыше 39 тыс. граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

В Самарской области идет активный поиск механизмов для помощи обманутым дольщикам.

Напомним, в перечень проблемных объектов региона включены 50 домов, по 38 из них ситуация урегулирована и привлечены новые инвесторы-застройщики.

Всего в реестре обманутых дольщиков состоят 3,2 тыс. человек. По итогам 2016 г. и первого квартала 2017 г. планируются к исключению восемь проблемных объектов.

В 2017 г. вступают в силу ряд изменений в законодательстве о долевом строительстве. Расширяются полномочия контролирующих органов в субъектах Российской Федерации, которые осуществляют контроль за долевым строительством.

С 1 января 2017 г. им предстоит выдавать заключения о соответствии застройщика, планирующего привлекать средства граждан, новым требованиям. Без этого заключения застройщики не смогут регистрировать в Росреестре договоры долевого участия.

В частности, с нового года вступают в силу требования к форме проектной декларации, сайту застройщика и обязательной информации, которую нужно на нем размещать, а с 1 июля 2017 г. - требования к уставному капиталу застройщиков.