Область получит из госказны 1,7 млрд руб. на инфраструктуру для Южного города, Волгаря и Кошелев-проекта

Минстрой России отобрал 66 проектов жилых микрорайонов из 33 регионов страны, которые получат финансовую поддержку в 2017 г. на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

Самарской области из федеральной казны выделено 1,673 млрд руб., сообщает региональное правительство. Эти средства пойдут на три проекта комплексного освоения территорий: жилой комплекс "Кошелев-проект", жилой район "Южный город" и жилой район "ЭкоГрад Волгарь". Сообщается, что в рамках данных проектов будет финансироваться строительство девяти объектов социальной и транспортной инфраструктур. В жилом комплексе "Кошелев-проект": школа на 1360 мест в Смышляевке;

два детских сада на 350 мест каждый (в Смышляевке и Самаре);

лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории Самары;

две автомобильные дороги на территории Смышляевки. В жилом районе "Южный город": детский сад на 300 мест;

поликлиника на 250 посещений в смену. В жилом районе "ЭкоГрад Волгарь": детский сад на 240 мест.