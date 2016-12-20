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Строительство Строительство и недвижимость

Область получит из госказны 1,7 млрд руб. на инфраструктуру для Южного города, Волгаря и Кошелев-проекта

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минстрой России отобрал 66 проектов жилых микрорайонов из 33 регионов страны, которые получат финансовую поддержку в 2017 г. на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

Самарской области из федеральной казны выделено 1,673 млрд руб., сообщает региональное правительство.

Эти средства пойдут на три проекта комплексного освоения территорий: жилой комплекс "Кошелев-проект", жилой район "Южный город" и жилой район "ЭкоГрад Волгарь".

Сообщается, что в рамках данных проектов будет финансироваться строительство девяти объектов социальной и транспортной инфраструктур.

В жилом комплексе "Кошелев-проект":

  • школа на 1360 мест в Смышляевке;
  • два детских сада на 350 мест каждый (в Смышляевке и Самаре);
  • лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории Самары;
  • две автомобильные дороги на территории Смышляевки.

В жилом районе "Южный город":

  • детский сад на 300 мест;
  • поликлиника на 250 посещений в смену.

В жилом районе "ЭкоГрад Волгарь":

  • детский сад на 240 мест.

Правительством России принято решение в 2017-2020 гг. выделять ежегодно 20 млрд руб. на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, на которых будут реализовываться проекты комплексного жилищного строительства. При этом федеральные средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий - на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру.

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