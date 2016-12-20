В "КОШЕЛЕВ-проекте" построят два детских сада, школу и поликлинику

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отобрало 66 проектов жилых микрорайонов, которые получат финансовую поддержку в 2017 году на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

Среди них - "КОШЕЛЕВ-проект", где при федеральной поддержке построят школу на 1360 мест, два детских сада на 350 мест каждый, поликлинику в Самаре и две автомобильные дороги в Смышляевке.

Напомним, в "КОШЕЛЕВ-проекте" с 2013 года были открыты три корпуса детского сада, поликлиника, отделение МФЦ и школа. До конца 2016 года в "КОШЕЛЕВ-Проекте" будет введен в эксплуатацию еще один детский сад.