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Строительство Строительство и недвижимость

В "КОШЕЛЕВ-проекте" построят два детских сада, школу и поликлинику

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отобрало 66 проектов жилых микрорайонов, которые получат финансовую поддержку в 2017 году на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

Среди них - "КОШЕЛЕВ-проект", где при федеральной поддержке построят школу на 1360 мест, два детских сада на 350 мест каждый, поликлинику в Самаре и две автомобильные дороги в Смышляевке.

Напомним, в "КОШЕЛЕВ-проекте" с 2013 года были открыты три корпуса детского сада, поликлиника, отделение МФЦ и школа. До конца 2016 года в "КОШЕЛЕВ-Проекте" будет введен в эксплуатацию еще один детский сад.

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