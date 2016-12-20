В Волжском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели пятимесячного ребенка

В понедельник, 19 декабря, в доме в пос. Рассвет Волжского района Самарской области было обнаружено тело пятимесячного ребенка.

По данным регионального Следственного комитета, мальчик рос в полной семье, однако мать уже лишена родительских прав в отношении двух старших детей, родители злоупотребляли спиртным, семья состояла на учете как неблагополучная в подразделении по делам несовершеннолетних.

"По предварительным данным, ребенок мог скончаться от вирусной инфекции, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. - По факту случившегося начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование для определения причины смерти мальчика".

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.