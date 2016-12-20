За год цены на квартиры на вторичном рынке Тольятти снизились почти на 9%, следует из отчета о ситуации на рынке недвижимости в городе в ноябре 2016 года, подготовленного Самарским областным Фондом жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По отношению к ноябрю 2015 г. общее снижение средней удельной цены предложения одного квадратного метра в многоквартирных домах на вторичном рынке в Тольятти составило 4 016 рублей (8,89%).

По отношению к сентябрю снижение средней удельной цены предложения одного квадратного метра составило 0,72% (299 рублей).

"Хотя с мая по сентябрь 2016 года динамика средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах г. Тольятти и носила отрицательный характер, но ее величина, сравнимая с погрешностью проводимых вычислений, вселяла уверенность в остановке падения цены и достижении "психологического дна". Однако в октябре вновь прошел очередной резкий скачок вниз", - комментирует заместитель исполнительного директора СОФЖИ - руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Наталья Ладова.

Она выразила надежду на то, что положительные известия с рынка труда в Тольятти позволят в дальнейшем сдержать темпы падения цен.

Анализ вторичного рынка Тольятти базируется на 4 781 уникальном предложении, размещенном в открытых источниках.

В разрезе территориального деления наибольшее количество предложений приходится на "Новый город" (Автозаводский район) - 58,7%, что обусловлено плотной квартальной застройкой.

Анализ по типу квартир показывает, что наибольшее количество предложений приходится на "современную панель" в "Новом городе" - 23,9% от общего числа предложений, наименьшее - на "сталинки" в Шлюзовом и Комсомольском - 0,1%.

Среди предложений преобладают "однушки" в "Новом городе" - 21,4%. Наименее представлены 3-комнатные квартиры в "Поволжском" - 0,4%.

Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв. м площади у 1-комнатных "элиток" в "Старом городе" (52991 руб.), а минимальная - у 3-комнатных квартир "современная панель" в Поволжском (27540 рублей).

Анализ ситуации в секторе аренды жилой недвижимости Тольятти проводился на основании 1256 уникальных предложений, размещенных в открытых источниках.

Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Тольятти являются однокомнатные квартиры - 51,2%.

По административным районам наибольшее количество предложений к аренде приходится на Автозаводский район ("Новый город") - 60,7%.

Средняя удельная цена предложения по городу по всем типам квартир составляет 13283 рубля/месяц, при этом 1-комнатные квартиры - 9978 рублей, 2-комнатные - 13 768 рублей, 3-комнатные - 21822 рубля. Максимальная средняя арендная плата у трехкомнатных "элиток" - 35556 рублей/месяц, минимальная у однокомнатных квартир "старой планировки" - 7482 рубля/месяц.

Подробно с методикой составления отчета и его результатами можно ознакомиться на сайте СОФЖИ www.sofgi.ru в разделе "Аналитические обзоры".