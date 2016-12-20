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Интернет Транспорт и связь

"Детский интернет" от "МегаФона" утроил число своих пользователей

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К декабрю число поволжских пользователей услуги "Детский интернет" от "МегаФона" выросло в три раза по сравнению с началом года. Одной из причин роста популярности сервиса стала возможность блокировать "запрещенный" контент, не закрывая доступ к остальной информации на сайте, сообщает компания.

Как показывает исследование, проведенное специалистами "Лаборатории Касперского" и компании IconKids& Youth в октябре этого года, 73% детей и подростков, пользующихся Интернетом, чувствуют там себя уязвимыми для мошенников, вирусов или "троллей".

Правда, к неприятностям часто приводят собственные действия юных пользователей. Так, 92% опрошенных признались, что скрывают от взрослых "потенциально опасные" действия в Интернете. 58% не рассказывают родителям о том, что они делают в Сети. Многие даже пытаются скрыть свою интернет-активность, выходя на "запрещенные" сайты, когда дома никого нет (так делают 18% респондентов), устанавливая на свои гаджеты пароли (16% опрошенных) или удаляя историю в браузере (10%).     

В такой ситуации защитить своих детей от специфических интернет-опасностей (в число основных входят просмотр нежелательного контента, общение с незнакомыми людьми) можно с помощью услуги "Детский интернет", разработанной "МегаФоном" для усиления эффективности родительского контроля.

Сервис работает по принципу "фильтра": подросток просто не сможет столкнуться с "запрещенным" контентом - баннерами с нежелательной рекламой, сайтами, содержащими вирусы или информацию экстремистского содержания и т.д. При этом услуга позволяет блокировать не только опасные ресурсы, но и отдельный нежелательный контент внутри сайта (баннеры, реклама, запросы), не закрывая доступ к нему целиком.

"Мы хотим, чтобы Интернет был для детей по-настоящему безопасной средой и постоянным источником полезных знаний. Но бывает так, что наряду с нужной ребенку информацией на сайте встречается и такой контент, который не предназначен для детских глаз и психики. Поэтому в этом году мы обновили функционал услуги: теперь блокируется не весь сайт, а только нежелательный контент. В том числе поэтому число пользователей "Детского интернета" в Поволжье показало в этом году столь значительный рост. В три раза больше детей могут самостоятельно находить в Сети ответы на важные для них вопросы, не сталкиваясь с интернет-опасностями", - комментирует директор Поволжского филиала компании "МегаФон" Владимир Карпушкин.

В "черный список" входят сайты, запрещенные Роскомнадзором, а также страницы, попавшие в поле зрения ряда общественных организаций и оператора. Список состоит из более чем 500 миллионов сайтов и ежедневно обновляется - к нему добавляется до 100 тысяч сайтов в день.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 13:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 20:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 13:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 20:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 11:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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