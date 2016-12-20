"Детский интернет" от "МегаФона" утроил число своих пользователей

К декабрю число поволжских пользователей услуги "Детский интернет" от "МегаФона" выросло в три раза по сравнению с началом года. Одной из причин роста популярности сервиса стала возможность блокировать "запрещенный" контент, не закрывая доступ к остальной информации на сайте, сообщает компания.

Как показывает исследование, проведенное специалистами "Лаборатории Касперского" и компании IconKids& Youth в октябре этого года, 73% детей и подростков, пользующихся Интернетом, чувствуют там себя уязвимыми для мошенников, вирусов или "троллей".

Правда, к неприятностям часто приводят собственные действия юных пользователей. Так, 92% опрошенных признались, что скрывают от взрослых "потенциально опасные" действия в Интернете. 58% не рассказывают родителям о том, что они делают в Сети. Многие даже пытаются скрыть свою интернет-активность, выходя на "запрещенные" сайты, когда дома никого нет (так делают 18% респондентов), устанавливая на свои гаджеты пароли (16% опрошенных) или удаляя историю в браузере (10%).

В такой ситуации защитить своих детей от специфических интернет-опасностей (в число основных входят просмотр нежелательного контента, общение с незнакомыми людьми) можно с помощью услуги "Детский интернет", разработанной "МегаФоном" для усиления эффективности родительского контроля.

Сервис работает по принципу "фильтра": подросток просто не сможет столкнуться с "запрещенным" контентом - баннерами с нежелательной рекламой, сайтами, содержащими вирусы или информацию экстремистского содержания и т.д. При этом услуга позволяет блокировать не только опасные ресурсы, но и отдельный нежелательный контент внутри сайта (баннеры, реклама, запросы), не закрывая доступ к нему целиком.

"Мы хотим, чтобы Интернет был для детей по-настоящему безопасной средой и постоянным источником полезных знаний. Но бывает так, что наряду с нужной ребенку информацией на сайте встречается и такой контент, который не предназначен для детских глаз и психики. Поэтому в этом году мы обновили функционал услуги: теперь блокируется не весь сайт, а только нежелательный контент. В том числе поэтому число пользователей "Детского интернета" в Поволжье показало в этом году столь значительный рост. В три раза больше детей могут самостоятельно находить в Сети ответы на важные для них вопросы, не сталкиваясь с интернет-опасностями", - комментирует директор Поволжского филиала компании "МегаФон" Владимир Карпушкин.

В "черный список" входят сайты, запрещенные Роскомнадзором, а также страницы, попавшие в поле зрения ряда общественных организаций и оператора. Список состоит из более чем 500 миллионов сайтов и ежедневно обновляется - к нему добавляется до 100 тысяч сайтов в день.