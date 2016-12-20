Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

На "Жигулевской ГЭС" подвели итоги традиционного конкурса для детей и подростков.

Полный зал зрителей и горящие детские глаза, серьезные доклады и занимательные химические и физические опыты, взаимная поддержка и конкуренция за победу - 16 декабря в Жигулевске подводили итоги самой, пожалуй, популярной городской викторины для школьников "Код энергии". Ее организаторами выступили Филиал ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" и Жигулевский Дом молодежных организаций.

В викторине участвовали 100 жигулевских школьников в возрасте от 13 до 16 лет. Игра проходила в три этапа. На первом мальчишкам и девчонкам нужно было ответить на вопросы и выслать их организаторам акции. С этим заданием справилась лишь половина участников. 50 победителей первого этапа прошли во второй тур. Здесь участникам нужно было написать сочинение или доклад на одну из предложенных организаторами тем.

Из 26 присланных на последний тур работ были отобраны 10 лучших докладов. Их авторов пригласили для публичной защиты своих проектов и наградили в различных номинациях викторины.

"Нам очень приятно, что наша викторина "Код энергии" пользуется в Жигулевске такой большой популярностью: конкурс проводится в девятый раз, и количество участников растет. Очень радует, что многие из ребят, которые участвовали в первых конкурсах "Код энергии", сейчас уже окончили школу и пошли учиться дальше на технические специальности, решили связать свою жизнь с энергетикой. Безусловно, мы будем рады видеть их в числе сотрудников нашего предприятия. Главная цель проведения викторины "Код энергии" как раз в этом - мы стремимся привить современным школьникам интерес к техническим специальностям, чтобы они шли учиться не на экономистов или юристов, а интересовались техническими науками, физикой, математикой или естественными науками. Даже если они выбирают для своих проектов темы по технической истории, то все равно в какой-то момент возникает интерес и, возможно, это определит дальнейшую техническую ориентацию", - рассказал генеральный директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Он пояснил, что для конкурсантов был обозначен круг тем, но участников не ограничивали и в предложении собственных идей. Так, неожиданностью для жюри стал доклад об электрических рыбах. "Это было свежо, оригинально - взгляд на энергетику с другой стороны. И за счет оригинальности автор получил несколько дополнительных баллов", - отметил Олег Леонов.

Борьба между конкурсантами шла нешуточная. В итоге дипломы лауреатов получили Ксения Быкова, Александра Строчкова, Валентина Жалина, Мина Фадина, Виктория Благодарная, Алина Чурбанова и Екатерина Ярцева. Третье место занял Михаил Елуферьев с работой об истории строительства Жигулевской ГЭС".

"Тему выбрал не случайно: для Жигулевска ГЭС имеет особенное значение. Электростанция дала новую жизнь как нашему городу, так и всей энергосистеме Самарской области. Нам действительно есть чем гордиться. На гидроэлектростанции работает мой отец, и я мечтаю, когда вырасту, пойти по его стопам. Я очень тщательно готовился к конкурсу, использовал для своего доклада материалы старых газет и журналов, книги, специализированые сайты и рад, что моя работа получила достойную оценку", - рассказал Михаил Елуферьев.

Второе место досталось Дарье Остапук, а лучшим, по единодушному мнению жюри, стал Даниил Бурайкин с докладом на тему энергосбережения.

"Энергосбережение, правильная трата ресурсов - это очень важно. Мы с мамой применяем эти принципы на практике - всегда выключаем свет, выходя из комнаты, следим, чтобы из окон не дуло, участвуем в Часе Земли, когда выключают все электроприборы", - рассказал он.

"Все ребята просто молодцы, видно, что они всерьез готовились к конкурсу. Надеемся, что в процессе викторины они узнали для себя много нового и интересного, открыли удивительный мир энергетики. Приглашаем всех желающих принять участие в "Коде энергии" в следующем году", - отметил Олег Леонов.