Банк ВТБ открыл кредитную линию на 50 млн руб. компании "Фрост"

Банк ВТБ открыл кредитную линию в размере 50 млн руб. сроком на 1 год компании ООО "Фрост". Кредит предоставлен под фиксированную ставку 10,6% годовых по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО "Корпорация "МСП" совместно с Банком России.
Денежные средства будут направлены на увеличение объема выпускаемой продукции, в частности на закупку дополнительных комплектующих для автомобильных кондиционеров и отопителей.
"Работая по программе Корпорации МСП, банк ВТБ предлагает уникальные условия по кредитованию бизнес-структур Самарской области. Я надеюсь, что наше сотрудничество с компанией "Фрост" в рамках этой программы позволит партнеру достичь желаемой оптимизации бизнеса и расширить географию поставок продукции", — отметил руководитель дирекции банка ВТБ в Самаре Александр Мокрый, комментируя сделку.
Компания ФРОСТ локализует производство импортных компонентов кондиционеров на собственных площадях для поставки на автосборочные заводы, а также выпускает автокондиционеры собственной разработки. Поставки кондиционеров и комплектующих к ним осуществляются в страны Латинской Америки, Европы, Азии и страны СНГ. По итогам 2015 г. предприятие поставило более 40 000 единиц продукции на сборочные конвейеры.
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшим из которых является ВТБ24. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера.
Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.
По состоянию на 30 сентября 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 359,2 млрд рублей) и средствам клиентов (8 000,9 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru.