Банк ВТБ открыл кредитную линию на 50 млн руб. компании "Фрост"

Банк ВТБ открыл кредитную линию в размере 50 млн руб. сроком на 1 год компании ООО "Фрост". Кредит предоставлен под фиксированную ставку 10,6% годовых по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО "Корпорация "МСП" совместно с Банком России.

Денежные средства будут направлены на увеличение объема выпускаемой продукции, в частности на закупку дополнительных комплектующих для автомобильных кондиционеров и отопителей.

"Работая по программе Корпорации МСП, банк ВТБ предлагает уникальные условия по кредитованию бизнес-структур Самарской области. Я надеюсь, что наше сотрудничество с компанией "Фрост" в рамках этой программы позволит партнеру достичь желаемой оптимизации бизнеса и расширить географию поставок продукции", — отметил руководитель дирекции банка ВТБ в Самаре Александр Мокрый, комментируя сделку.