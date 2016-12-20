Завершилась первая часть трека TechNet акселератора GenerationS

18 декабря завершилась первая часть трека TechNet корпоративного акселератора GenerationS, которая проходила на базе НПО "Сатурн" — индустриального партнера трека — в Рыбинске.

В работе трека приняли участие два самарских стартапа: "Технология и аппаратно-программный комплекс для обработки и доводки деталей со сложным профилем, на примере лопаток ГТД" основатель — Михаил Болотов и проект Михаила Лаптева "Система предсказательного технического обслуживания".

Оператором трека TechNet является StartupSamara.

Всего в работе трека принимают участие 15 стартапов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, Новосибирска, Костромы, Ломоносова, Самары и Астрахани. Участники представили результаты десятидневной работы над проектами экспертному жюри, в состав которого вошли директор по инновационному развитию НПО "Сатурн" Дмитрий Иванов, руководитель отдела системной архитектуры АО "Рестрим" Борис Глебов, управляющий партнер KamaFlow Эдуард Адамян, а также руководители ключевых служб НПО "Сатурн".

"За 10 дней работы проекты услышали отклик от экспертов, и за промежуток между блоками акселерационной программы им нужно доработать еще два момента: первое — четко сформулировать, зачем корпоративному партнеру трека с вами сотрудничать, и второе — проработать вопрос финансовых ресурсов", — отметил Дмитрий Иванов.

Генеральный директор компании General Electric Джек Уэлч обратил внимание стартаперов на то, что нужно понять, как с их помощью может заработать "Сатурн".

"Если вы хотите что-либо кому-либо продать, придумайте, как ваш заказчик на этом заработает. И это основной вопрос, который проектам нужно решить с Сатурном. Постарайтесь не убеждать нас в том, что вы хорошие, а задавайте вопросы и предлагайте варианты решений", — сказал он.

За время первой части программы трека участники уточнили планы развития своих проектов совместно с экспертами индустриального партнера для запуска пяти пилотных проектов на базе НПО "Сатурн" в 2017 году, два проекта решили разрабатывать консолидированный продукт, а одному из проектов удалось договориться о предварительном соглашении с индустриальным партнером.

Вторая часть программы пройдет в конце января в Санкт-Петербурге и будет посвящена детальной проработке бизнес-составляющих проектов.

Всего на участие в GenerationS-2016 подали заявки 4237 проектов из более чем 240 городов. Акселератор проходит по восьми корпоративным трекам: Mining& Metals, AgroBioTech& Food, SmartCity, Сreative Industries, LifeScience, TechNet, Power& Еnergy, Finance& Banking Technologies. Среди партнеров GenerationS — крупнейшие российские компании, лидеры в своей отрасли: Московская Биржа, ГК "Мортон" и "Русское техническое общество", QIWI, VISA, Биофармацевтический кластер "Северный", ОАО "Красцветмет", "АЛРОСА", ГК "ЭФКО", компания "Шер Остон", ОАО "Иркутская электросетевая компания", ПАО "НПО "Сатурн". Сотрудники корпораций примут непосредственное участие в отборе, экспертизе и акселерации стартапов-участников GenerationS.

Участники акселераторов пройдут интенсивную программу развития на базе корпораций-партнеров GenerationS и в перспективе получат возможность запуска совместных проектов. Финал GenerationS состоится в марте 2017 года, призовой фонд составит 15 млн рублей. Лучшие проекты получат гранты Фонда содействия инновациям, партнера по развитию GenerationS, в рамках программ УМНИК и СТАРТ. До 15 января 2017 года GenerationS также продолжает прием заявок для участия в специальных номинациях от партнеров акселератора.