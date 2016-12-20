В апелляционной инстанции удовлетворен протест прокуратуры по делу Пузиковой

Во вторник, 20 декабря, в Самарском областном суде рассматривался протест прокуратуры на решение Красноярского суда о возврате дела Екатерины Пузиковой в прокуратуру. Принято решение вернуть дело в районный суд на рассмотрение по существу в ином составе суда.
Напомним, банкира Дмитрия Пузикова отравили таллием 7 марта 2012 г. в загородном доме, где семья отмечала день рождения одного из родственников. Обвинение в убийстве предъявили жене банкира Екатерине Пузиковой.
В августе 2015 г. Красноярский райсуд признал женщину виновной и назначил ей семь лет лишения свободы, однако в декабре апелляционная инстанция областного суда отменила приговор. Затем кассационная инстанция направила уголовное дело на доследование.
Два месяца назад дело вновь поступило в районный суд, но федеральный судья Владимир Акинцев посчитал, что дополнительное расследование не устранило всех недоработок и противоречий в обвинении, и вернул 38 томов в прокуратуру.
Теперь, если решение апелляционной инстанции не будет обжаловано стороной защиты, состоится повторное судебное разбирательство.
По словам адвоката Пузиковой Андрея Карномазова, за время следствия его подзащитная уже отбыла под домашним арестом год и более полугода отсидела в камере следственного изолятора.
Однако меру пресечения Пузиковой в виде домашнего ареста суд продлил еще на месяц.
"Ну сколько можно? — плачет 28-летняя обвиняемая, — скоро пять лет как длится это издевательство…"
Даже адвокат противоположной стороны, настаивающий на новом судебном процессе, заявил на заседании: "Если нет доказательств ее вины, то пусть наконец оправдают".
Последние комментарии
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?