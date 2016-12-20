В апелляционной инстанции удовлетворен протест прокуратуры по делу Пузиковой

Во вторник, 20 декабря, в Самарском областном суде рассматривался протест прокуратуры на решение Красноярского суда о возврате дела Екатерины Пузиковой в прокуратуру. Принято решение вернуть дело в районный суд на рассмотрение по существу в ином составе суда.

Напомним, банкира Дмитрия Пузикова отравили таллием 7 марта 2012 г. в загородном доме, где семья отмечала день рождения одного из родственников. Обвинение в убийстве предъявили жене банкира Екатерине Пузиковой.

В августе 2015 г. Красноярский райсуд признал женщину виновной и назначил ей семь лет лишения свободы, однако в декабре апелляционная инстанция областного суда отменила приговор. Затем кассационная инстанция направила уголовное дело на доследование.

Два месяца назад дело вновь поступило в районный суд, но федеральный судья Владимир Акинцев посчитал, что дополнительное расследование не устранило всех недоработок и противоречий в обвинении, и вернул 38 томов в прокуратуру.

Теперь, если решение апелляционной инстанции не будет обжаловано стороной защиты, состоится повторное судебное разбирательство.

По словам адвоката Пузиковой Андрея Карномазова, за время следствия его подзащитная уже отбыла под домашним арестом год и более полугода отсидела в камере следственного изолятора.

Однако меру пресечения Пузиковой в виде домашнего ареста суд продлил еще на месяц.

"Ну сколько можно? — плачет 28-летняя обвиняемая, — скоро пять лет как длится это издевательство…"

Даже адвокат противоположной стороны, настаивающий на новом судебном процессе, заявил на заседании: "Если нет доказательств ее вины, то пусть наконец оправдают".