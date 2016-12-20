В Самаре вышла книга "Огни истории" Александра Золотухина"

В Доме актера 16 декабря прошла презентация книги самарского автора Галины Михайловой "Огни истории" Александра Золотухина". Книга посвящена событиям 1986 года — празднованию 400-летия Самары и режиссеру театрализованного представления на воде Александру Золотухину, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

В 1986 году город решил впервые масштабно отметить свой день рождения, тем более что дата подходящая — 400-летие. Праздник разворачивался на трех сценах — на стадионе "Металлург", на набережной, а главной сценической площадкой стала Волга. Именно этому театрализованному представлению на воде "Огни истории" с шествием декорированных кораблей, с историческими зарисовками на каждом из судов и посвящена книга Галины Михайловой.

Причин для написания, как говорит автор, несколько. До сих пор никто еще не смог повторить этой авантюры, потому что затратно — в 1986–м были подключены абсолютно все предприятия города, а также студенты и учащиеся. Было выделено 122 корабля, владельцы легкомоторных лодок выступили бесплатно. Для многих горожан это событие стало незабываемым, а для некоторых и судьбоносным.

Книга в какой-то мере является методическим пособием для тех, кто все же решит повторить это масштабное, затратное и в принципе довольно опасное предприятие. На презентации книги участники событий и сами удивлялись тому, что обошлось без происшествий и несчастных случаев. И сами же объясняли причину — просто всем горожанам без исключения хотелось сделать этот праздник, и практически каждый житель стал его участником.

Книга, конечно же, посвящена режиссеру водной части праздника — Александру Золотухину, именно ему принадлежала идея сделать сценической площадкой Волгу, однако героев у книги много. Первый секретарь куйбышевского горкома в 1986 году — Владимир Золотарев. День города состоялся благодаря волевому решению первого секретаря и его участию. И на презентации в Доме актера Владимира Золотарева встретили бурными аплодисментами.

"Владимиру Ивановичу Золотареву, — говорит другой участник событий — Михаил Журавлев (завотделом пропаганды и агитации горкома партии), — обязан возрождением и опальный Грушинский фестиваль. Все в том же 1986 году. И в обоих случаях он рисковал очень многим".

В числе героев книги и Владимир Егоров — в то время инструктор Куйбышевского горкома партии и директор праздника. Это человек, который решал технические вопросы, воплощал творческие идеи режиссера. Например, ехал на полигон в Тоцк за зенитными прожекторами. У Золотухина возникла идея в одном из эпизодов осветить сцену снопами света, вызывающими ассоциации с Великой Отечественной, а в Куйбышеве в то время ничего подобного не было.

Многое из того, что сейчас является привычным, впервые было опробовано на 400-летии, например, фейерверки и лазерное освещение. Впервые же в 1986 году жителям и гостям города на массовом представлении рассказывали историю самарской земли начиная от строительства крепости князем Засекиным. Рассказывали о набегах кочевников, о казаках, многонациональности самарской земли, о превращении из уездного города в губернский, о купеческой Самаре. Каждый из исторических эпизодов проплывал перед зрителями по Волге. Да и сама Волга стала персонажем праздника и одним из главных героев книги.

Размышлениями о Волге, о ее мощи, о притягательной, холодной красоте и заканчивается книга Галины Михайловой "Огни истории" Александра Золотухина".