Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководством "Российских коммунальных систем"

Во вторник, 20 декабря, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с генеральным директором "Российских коммунальных систем" Павлом Курзаевым, генеральным директором "Ренова-Актив" Игорем Дибцевым и управляющим директором "Самарских коммунальных систем" Владимиром Бирюковым.

В совещании приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регионального правительства Сергей Крайнев и глава Самары Олег Фурсов.

Встреча стала продолжением рабочего совещания Николая Меркушкина с председателем совета директоров ГК "Ренова" Виктором Вексельбергом, которое состоялось 12 декабря ("РКС" входит в состав ГК "Ренова").

Неделю назад губернатор и руководитель "Реновы" рассмотрели обновленную инвестиционную программу "Реновы" по развитию коммунального хозяйства и теплоэнергетики региона.

Напомним, в феврале 2013 г. между областным правительством и ГК "Ренова" были достигнуты принципиальные договоренности по реализации долгосрочных инвестиционных программ в Самарской области. В частности, речь идет о модернизации систем водо- и теплоснабжения в Самаре и Тольятти, а также о вложении инвестиций в энергетику региона.

Согласно подписанным документам, в течение нескольких лет "Ренова" инвестирует в экономику области несколько миллиардов рублей.

В ходе сегодняшней встречи Павел Курзаев представил Николаю Меркушкину ряд предложений в инвестиционную программу компании. Особое внимание было уделено параметрам программы, касающихся подготовки Самары к чемпионату мира по футболу.

"Все инвестиционные проекты, связанные с чемпионатом мира, в том числе и по стадиону, в следующем году мы выполним", — подчеркнул Павел Курзаев.