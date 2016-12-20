Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководством "Российских коммунальных систем"

Во вторник, 20 декабря, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с генеральным директором "Российских коммунальных систем" Павлом Курзаевым, генеральным директором "Ренова-Актив" Игорем Дибцевым и управляющим директором "Самарских коммунальных систем" Владимиром Бирюковым.
В совещании приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регионального правительства Сергей Крайнев и глава Самары Олег Фурсов.
Встреча стала продолжением рабочего совещания Николая Меркушкина с председателем совета директоров ГК "Ренова" Виктором Вексельбергом, которое состоялось 12 декабря ("РКС" входит в состав ГК "Ренова").
Неделю назад губернатор и руководитель "Реновы" рассмотрели обновленную инвестиционную программу "Реновы" по развитию коммунального хозяйства и теплоэнергетики региона.
Напомним, в феврале 2013 г. между областным правительством и ГК "Ренова" были достигнуты принципиальные договоренности по реализации долгосрочных инвестиционных программ в Самарской области. В частности, речь идет о модернизации систем водо- и теплоснабжения в Самаре и Тольятти, а также о вложении инвестиций в энергетику региона.
Согласно подписанным документам, в течение нескольких лет "Ренова" инвестирует в экономику области несколько миллиардов рублей.
В ходе сегодняшней встречи Павел Курзаев представил Николаю Меркушкину ряд предложений в инвестиционную программу компании. Особое внимание было уделено параметрам программы, касающихся подготовки Самары к чемпионату мира по футболу.
"Все инвестиционные проекты, связанные с чемпионатом мира, в том числе и по стадиону, в следующем году мы выполним", — подчеркнул Павел Курзаев.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.