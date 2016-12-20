В Самаре госпитализированы пожилые супруги, отравившиеся в квартире, предположительно, угарным газом

В понедельник, 19 декабря, в 23:09 Единая диспетчерская служба СВГК приняла сигнал об отравлении, предположительно, угарным газом, жителей одной из квартир дома №145 по ул. Свободы, сообщила корреспонденту Волга Ньюс начальник отдела по связям с общественностью компании Ирина Телегина.

По данным представителя СВГК, на момент прибытия на место работников аварийной службы двое пострадавших пожилых супругов госпитализированы в больницу им. Середавина в состоянии средней степени тяжести.

Ирина Телегина уточнила, что проверить газопотребляющие приборы, газовую разводку, тягу возможности в тот момент не было из-за отсутствия жильцов в квартире пострадавших и еще трех квартирах по стояку. Поэтому в 0:00 газовый стояк на пять квартир отключен с видимым разрывом и установкой металлической пробки до проверки газового оборудования и тяги в дымоходе и вентканале по всему стояку.

"Ситуация находится под контролем специалистов филиала "Самарагаз" ООО "СВГК", - подчеркнула представитель компании.