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Нефтехимия ТЭК

Часть производства "Биаксплен" Новокуйбышевск вошла в состав группы компаний РУСКОМПОЗИТ

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний РУСКОМПОЗИТ приобрела дивизион изоляционно-композиционных материалов у ООО "Биаксплен" (Новокуйбышевск), ранее входившую в состав нефтехимического холдинга СИБУР.

Новокуйбышевский филиал "Биаксплена" вошел в состав ГК "РУСКОМПОЗИТ" Новокуйбышевский филиал "Биаксплена" вошел в состав ГК "РУСКОМПОЗИТ"
Фото: http://www.3dnews.ru

Об этом сообщила пресс-служба ГК.

Интегрированное в "РУСКОМПОЗИТ" подразделение станет одним из основных активов ООО "Комплексные системы изоляции" ("КСИ").

Профиль производства Новокуйбышевского филиала - изоляционные антикоррозийные материалы, предназначенные для изоляции магистральных газо- и нефтепродуктопроводов.

По словам председателя совета директоров Сергея Фахретдинова, новая производственная площадка с оборотом около 800 млн руб. станет драйвером в развитии Группы компаний.

"Производительность подразделения составляет около 6,1 тысяч тонн в год. Мы планируем увеличить этот показатель. Также вырастет и численность сотрудников, сейчас площадка обеспечивает более 100 рабочих мест", - отметил он.

ГК РУСКОМПОЗИТ приобрела не только производственные мощности, но и права на торговые марки. Номенклатура выпускаемой продукции будет сохранена.

В нее входят как ленты "холодного нанесения" (такие, как антикоррозийная система "Полилен", пленка оберточная ПЭКОМ, лента полимерно-битумная "ЛИТКОР-НК"), так и термоусаживающие материалы, предназначенные для "горячего нанесения": комплекс термоусаживающих манжет "Новард-СТ", лентатермоусаживающая полиэтиленовая "Политерм",также клеевая композиция для заводского покрытия труб "НОВОПЛАСТ".

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