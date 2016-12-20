Офтальмологи и оптометристы обсудили проблемы взаимодействия

Впечатлениями о двенадцатой конференции "Рефракция-2016", которая прошла в Самаре, поделилась с Волга Ньюс главный врач ЦКЗ "ОКТОПУС", к.м.н., врач-офтальмолог высшей категории Ольга Купцова.

- На конференции, где собрались профессионалы в области коррекции зрения и лечения глазных болезней из многих городов России и зарубежья, прозвучали доклады ведущих офтальмологов и оптометристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Германии.

Конференция - хороший способ продвижения знаний о современных инновациях в коррекции зрения, как правило, она охватывает все новейшие методы и наработки. В таких форумах с конца 1990-х всегда участвовали не только врачи-офтальмологи, но и производители контактных и очковых линз. После профессиональных докладов и дискуссий конкурентные отношения между ними зачастую перерастали в дружеские.

Нынешняя конференция была посвящена вопросам взаимодействия оптометристов и офтальмологов.

Оптометрия как наука и отдельная специальность, изучающая методы определения дефектов глаза и коррекции их с помощью оптических приборов, признана во всем мире, в том числе и в России. Но у нас она традиционно является разделом офтальмологии, которому при обучении пока уделяется недостаточно внимания. А ведь специалисты по оптометрии имеют дело со сложными инновационными продуктами оптической индустрии, в которых без специальных знаний невозможно разобраться. В то же время некорригированные аномалии (нарушения) рефракции являются основной причиной снижения зрения на глобальном уровне, и их можно легко диагностировать и исправить на ранних стадиях с помощью очков или контактных линз.

Вот почему красной нитью на конференции проходили вопросы взаимодействия офтальмологов и оптометристов. В России специальности "оптометрист" обучают в течение четырех лет в колледжах Санкт-Петербурга и Москвы, на базе факультета "Медицинская оптика". Выпускник именуется в дипломе как "Медицинский оптик-оптометрист". Но учебные заведения двух столиц не могут обеспечить нужными специалистами всю Россию. До недавнего времени пройти подготовку по оптике и оптометрии мог любой специалист со средним медицинским образованием, сегодня эта практика законодательно запрещена. Поэтому, как и ранее, подбор очков и контактных линз ложится на плечи офтальмологов.

Но врач поликлиники, не имея авторефрактометра, проектора знаков, подбирает оптику по своему стандарту, а у центров коррекции зрения другой алгоритм. Современная оптометрия основана на точности измерений, безошибочно учитывающих особенности глаз. Сегодня нельзя примерно подобрать очки. А если учесть, что наши поликлиники менее чем на 50% укомплектованы офтальмологами, и они перегружены на приеме, пациентам - прямой путь в специализированные центры оптики и ЦКЗ, где персонал обучается постоянно. Здесь нет очередей, зачастую они - в шаговой доступности, у них удобный график работы, хорошее оборудование.

Отрадно, что медуслуги по подбору коррекции сегодня включены в ОМС и некоторые медицинские центры частной формы собственности, в том числе и ЦКЗ "ОКТОПУС", работают в этой системе и готовы принимать граждан по направлениям из поликлиник на безвозмездной основе.

На конференции вновь эмоционально и бурно обсуждалась проблема подготовки кадров и профессиональный стандарт оптометриста со средним специальным образованием. Основной вопрос: что можно и чего нельзя доверять оптометристу?

Здесь мнения экспертов разделяются. Кто-то считает, что оптометрист должен быть помощником врача офтальмолога на приеме. А вообще законодательно оптометрист - это самостоятельный специалист, несущий личную ответственность за свои действия. Да и логика говорит о том, что если ты подбираешь мягкие контактные линзы, то должен знать заболевания роговицы и конъюнктивы, чтобы не примерить их пациенту с герпетической инфекцией глаз, которая его может пока не тревожить. Оптометрист должен уметь оказать неотложную помощь при различных глазных заболеваниях, когда он один на несколько десятков километров, а к офтальмологу на прием быстро не попасть.

Оптометристы могли бы взять на себя проведение профосмотров. Сейчас на это уходит до 40% времени офтальмолога. Они также могли бы проводить предварительную диагностику многих глазных заболеваний, таких как катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация и др., в результате пациенты своевременно вовлекались бы в лечебный процесс. На конференции этой теме была посвящена целая секция.

Вот какие это важные и нужные специалисты-оптометристы. С их помощью доступность офтальмологических услуг повысится, все будут охвачены профосмотрами, заболевания станут диагностироваться своевременно, нуждающимся подберут контактные линзы и очки. Дело за малым: хорошо подготовить таких специалистов.

Мне как главному врачу ЦКЗ "ОКТОПУС" хочется, чтобы те выводы, которые родились в ходе дискуссий и обсуждений на круглых столах, повлияли бы на существующую ситуацию. На это надеются все участники встречи. Ведь не зря же тема конференции "Рефракция-2016" звучала как "Офтальмология для оптометристов и оптометрия для офтальмологов".