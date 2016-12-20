Первый резидент самарского Наноцентра выходит на рынок с коммерческой продукцией

Компания "НПК МЭМС", занимающаяся производством портативного микрохроматографа, выходит на рынок с коммерчески успешной продукцией, сообщил сайт Нанотехнологического центра Самарской области.

Глава областного минэкономразвития Александр Кобенко, являющийся председателем совета директоров Нанотехнологического центра, провел с инвестиционными менеджерами встречу по вопросам развития компаний, проекты которых профинансировал центр.

Генеральный директор Нанотехнологического центра области Олег Сурнин доложил, что в декабре компания "НПК МЭМС", занимающаяся производством портативного микрохроматографа, выкупает свою долю у наноцентра и выходит на рынок с коммерчески успешной продукций.

Он подчеркнул, что это первый пример в сети региональных наноцентров, когда посевные инвестиции позволили вырастить бизнес до хорошего уровня, а родукция "НПК МЭМС" уже получила высокие оценки от потенциальных потребителей, и на сегодняшний день заключены первые контракты.

Как сообщают в релизе, с высокой долей вероятности в первом квартале 2017 г. в свободный рынок уйдет еще одна проектная компания наноцентра - ООО "Интеллектуальные сенсоры", разрабатывающая комплексные системы управления объектами.