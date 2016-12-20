Первый резидент самарского Наноцентра выходит на рынок с коммерческой продукцией

Компания "НПК МЭМС", занимающаяся производством портативного микрохроматографа, выходит на рынок с коммерчески успешной продукцией, сообщил сайт Нанотехнологического центра Самарской области.
Глава областного минэкономразвития Александр Кобенко, являющийся председателем совета директоров Нанотехнологического центра, провел с инвестиционными менеджерами встречу по вопросам развития компаний, проекты которых профинансировал центр.
Генеральный директор Нанотехнологического центра области Олег Сурнин доложил, что в декабре компания "НПК МЭМС", занимающаяся производством портативного микрохроматографа, выкупает свою долю у наноцентра и выходит на рынок с коммерчески успешной продукций.
Он подчеркнул, что это первый пример в сети региональных наноцентров, когда посевные инвестиции позволили вырастить бизнес до хорошего уровня, а родукция "НПК МЭМС" уже получила высокие оценки от потенциальных потребителей, и на сегодняшний день заключены первые контракты.
Как сообщают в релизе, с высокой долей вероятности в первом квартале 2017 г. в свободный рынок уйдет еще одна проектная компания наноцентра - ООО "Интеллектуальные сенсоры", разрабатывающая комплексные системы управления объектами.
Последние комментарии
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство
Не будет Чемпионата, денег нет лишних в бюджете области Кандеев сказал