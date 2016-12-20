В Новокуйбышевске задержали водителя, сбившего женщину и скрывшегося

В Новокуйбышевске полицейские задержали автомобилиста, скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
13 декабря на ул. Промышленной неизвестный водитель, ехавший со стороны ул. Кирова в направлении ул. Энергетиков, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 52-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть. После этого автомобилист скрылся.
Пострадавшая попала в больницу, откуда об аварии сообщили полицейским.
Сотрудники ГИБДД просмотрели записи 13 камер видеонаблюдения и установили марку и госномер машины, а также личность ее владельца. Через два дня водителя задержали, а автомобиль отправили на спецстоянку.
Теперь 41-летнего мужчину за оставление места ДТП на год и три месяца лишили водительских прав.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был