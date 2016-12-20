В Новокуйбышевске задержали водителя, сбившего женщину и скрывшегося

В Новокуйбышевске полицейские задержали автомобилиста, скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

13 декабря на ул. Промышленной неизвестный водитель, ехавший со стороны ул. Кирова в направлении ул. Энергетиков, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 52-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть. После этого автомобилист скрылся.

Пострадавшая попала в больницу, откуда об аварии сообщили полицейским.

Сотрудники ГИБДД просмотрели записи 13 камер видеонаблюдения и установили марку и госномер машины, а также личность ее владельца. Через два дня водителя задержали, а автомобиль отправили на спецстоянку.

Теперь 41-летнего мужчину за оставление места ДТП на год и три месяца лишили водительских прав.