Водитель микроавтобуса сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе в Тольятти

В Центральном районе Тольятти 19 декабря произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:40 на ул. Мира 54-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato во время снегопада ехал со стороны ул. Комсомольской в направлении ул. Карбышева и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 36-летнюю женщину и пятилетнего.

В результате аварии обоих пешеходов с травмами доставили в больницу.