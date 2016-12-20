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ДТП Происшествия

Восьмилетний мальчик попал под колеса УАЗа, выйдя на проезжую часть из-за автобуса

ЖИГУЛЕВСК. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске 19 декабря под колесами автомобиля пострадал малолетний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:00 на ул. Гидростроителей 60-летний водитель УАЗ-3303, ехавший со стороны ул. Шевченко в направлении развязки над трассой М-5, сбил восьмилетнего мальчика, вышедшего на проезжую часть в неположенном месте из-за остановившегося автобуса.

Аналогичное ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 14:30 на ул. Ленина. 41-летний мужчина за рулем Lada Priora двигался со стороны ул. Шлютова в направлении б-ра 50 лет Октября и сбил 17-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом был регулируемый пешеходный переход.

В результате обеих аварий несовершеннолетних с травмами доставили в медучреждения.

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