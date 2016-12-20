Восьмилетний мальчик попал под колеса УАЗа, выйдя на проезжую часть из-за автобуса

В Жигулевске 19 декабря под колесами автомобиля пострадал малолетний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:00 на ул. Гидростроителей 60-летний водитель УАЗ-3303, ехавший со стороны ул. Шевченко в направлении развязки над трассой М-5, сбил восьмилетнего мальчика, вышедшего на проезжую часть в неположенном месте из-за остановившегося автобуса.
Аналогичное ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 14:30 на ул. Ленина. 41-летний мужчина за рулем Lada Priora двигался со стороны ул. Шлютова в направлении б-ра 50 лет Октября и сбил 17-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом был регулируемый пешеходный переход.
В результате обеих аварий несовершеннолетних с травмами доставили в медучреждения.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был