В самарской городской думе обновился состав депутатов

Во вторник, 20 декабря, состоялось заседание городской думы Самары, на котором депутаты утвердили новых членов городского парламента.

Напомним, в сентябре этого года пять представителей городского думы были избраны депутатами Самарской губернской думы. В областной парламент перешли работать Виктор Егоршин, Светлана Бескоровайная, Вера Попова, Александр Степанов, Шамиль Хисамутдинов.

На освободившиеся места из Советов внутригородских районов на заседании утвердили следующие кандидатуры. От Железнодорожного района кресло в думе заняла Наталья Купцова.

Куйбышевский район будет представлять Ренат Сапуков, Ленинский район — Павел Чумак, Промышленный район — Алексей Чекалин и Советский район — Юлия Пантелеева.

Также на заседании думы были рассмотрены изменения в бюджет города. Из вышестоящих бюджетов поступило 170 млн рублей, от благотворителей — 500 тысяч. Кроме того, депутаты перераспределили бюджетные ассигнования в размере 68,9 млн рублей. В итоге доходная часть бюджета-2016 составила 23,9 млрд, расходная — 24,2 млрд, дефицит — 337,8 млн рублей.

"Совместно с администрацией города мы проделали большую и разноплановую работу по формированию бюджета, — сказала председатель думы Галина Андриянова. — Документ активно обсуждался депутатами всех уровней в профильных комитетах совместно с профильными департаментами и главными распорядителями бюджетных средств. Благодаря слаженному взаимодействию всех участников процесса удалось привлечь внушительные суммы из вышестоящих источников. В итоге бюджет Самары в этом году, по сравнению с 2015 годом, увеличился почти на 1,5 млрд рублей".