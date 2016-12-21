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Законотворчество Власть и политика

В самарской городской думе обновился состав депутатов

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 декабря, состоялось заседание городской думы Самары, на котором депутаты утвердили новых членов городского парламента.

В самарской городской думе обновился состав депутатов В самарской городской думе обновился состав депутатов
Фото: www.trkterra.ru

Напомним, в сентябре этого года пять представителей городского думы были избраны депутатами Самарской губернской думы. В областной парламент перешли работать Виктор Егоршин, Светлана Бескоровайная, Вера Попова, Александр Степанов, Шамиль Хисамутдинов.

На освободившиеся места из Советов внутригородских районов на заседании утвердили следующие кандидатуры. От Железнодорожного района кресло в думе заняла Наталья Купцова.

Куйбышевский район будет представлять Ренат Сапуков, Ленинский район — Павел Чумак, Промышленный район — Алексей Чекалин и Советский район — Юлия Пантелеева.

Также на заседании думы были рассмотрены изменения в бюджет города. Из вышестоящих бюджетов поступило 170 млн рублей, от благотворителей — 500 тысяч. Кроме того, депутаты перераспределили бюджетные ассигнования в размере 68,9 млн рублей. В итоге доходная часть бюджета-2016 составила 23,9 млрд, расходная — 24,2 млрд, дефицит — 337,8 млн рублей.

"Совместно с администрацией города мы проделали большую и разноплановую работу по формированию бюджета, — сказала председатель думы Галина Андриянова. — Документ активно обсуждался депутатами всех уровней в профильных комитетах совместно с профильными департаментами и главными распорядителями бюджетных средств. Благодаря слаженному взаимодействию всех участников процесса удалось привлечь внушительные суммы из вышестоящих источников. В итоге бюджет Самары в этом году, по сравнению с 2015 годом, увеличился почти на 1,5 млрд рублей".

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власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.

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Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение

Лика 24 июня 2015 13:38 Депутаты хотят подарить самарцам дневной сон

Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 11:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

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