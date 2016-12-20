ХК "Лада" уступил ЦСКА - 4:5

Во вторник, 20 декабря, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" на своем льду принимала ЦСКА.

Начало игры получилось зрелищным, за первые пять минут команды забросили три шайбы: счет открыл Виктор Комаров, но спустя несколько секунд ЦСКА сравнял счет, затем Кристапс Сотниекс снова вывел "Ладу" вперед - 2:1.

Гости сделали счет ничейным в середине второго отрезка - 2:2. Третий период опять порадовал зрителей обилием голов: сначала "армейцы" забросили две шайбы, а затем Андрей Иванов и Сотниекс вернули "Ладу" в игру - 4:4. В концовке ЦСКА все же вышел вперед - 5:4, сообщает официальный сайт лиги.