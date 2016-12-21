Спасатели эвакуировали из с. Рождествено заболевшего ребенка

Во вторник, 20 декабря, сотрудники Поисково-спасательного подразделения "Центральная" эвакуировали из с. Рождествено на левый берег Волги двухлетнего ребенка с инфекционным заболеванием желудочно-кишечного тракта, сообщают в ПСС по Самарской области.

В 22:32 для эвакуации больного было отправлено судно на воздушной подушке. В 0:05 спасательные работы были благополучно завершены. Мальчика доставили на территорию спасательной станции и передали врачам службы скорой медицинской помощи.