Танкер самарской компании подпал под санкции США

Танкер "Сталинград" самарской компании "ТрансФлот" попал в санкционный список США.

Расширенный список был опубликован во вторник, 20 декабря, департаментом управления казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ограничительные меры коснулись десятков организаций.

Включение в санкционный список предусматривает запрет на въезд и заморозку активов, включение в Sectoral Sanctions Identifications List (SSI) - ограничение доступа к рынку капитала.