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Транспорт Транспорт и связь

Танкер самарской компании подпал под санкции США

ВАШИНГТОН. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Танкер "Сталинград" самарской компании "ТрансФлот" попал в санкционный список США.

Расширенный список был опубликован во вторник, 20 декабря, департаментом управления казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ограничительные меры коснулись десятков организаций.

Включение в санкционный список предусматривает запрет на въезд и заморозку активов, включение в Sectoral Sanctions Identifications List (SSI) - ограничение доступа к рынку капитала.

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Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.

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