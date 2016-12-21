Бывший сотрудник полиции Тольятти получил 3,5 года колонии за взятку в 50 тыс. рублей

Бывший оперуполномоченный отделения по обслуживанию секторов ОУР ОП № 23 У МВД России по городу Тольятти Сергей Тохтин приговорен к 3,5 года лишения свободы за получение взятки (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что 11 августа 2016 г. обвиняемый получил в качестве взятки 50 тыс. руб. за совершение в будущем незаконных действий в виде принятия в отношении гражданина решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения им кражи денежных средств с банковской карты женщины, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.
После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделений УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.
Отбывать наказание экс-полицейский будет в исправительной колонии строгого режима.
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ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?