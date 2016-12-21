Бывший сотрудник полиции Тольятти получил 3,5 года колонии за взятку в 50 тыс. рублей

Бывший оперуполномоченный отделения по обслуживанию секторов ОУР ОП № 23 У МВД России по городу Тольятти Сергей Тохтин приговорен к 3,5 года лишения свободы за получение взятки (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 11 августа 2016 г. обвиняемый получил в качестве взятки 50 тыс. руб. за совершение в будущем незаконных действий в виде принятия в отношении гражданина решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения им кражи денежных средств с банковской карты женщины, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделений УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.

Отбывать наказание экс-полицейский будет в исправительной колонии строгого режима.