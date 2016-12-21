При тушении пожара в дачном массиве под Тольятти обнаружено тело мужчины

Во вторник, 20 декабря, в 10:34 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании вагончика в дачном массиве "Мечта", что у с. Васильевка под Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 10 кв. м. В его тушении участвовали восемь человек, применялось две единицы техники.

Пожар был локализован в 10:51, а полностью ликвидировали его уже через пять минут.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время работ по ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается. Причины пожара и гибели человека предстоит выяснить.