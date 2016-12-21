При тушении пожара в дачном массиве под Тольятти обнаружено тело мужчины

Во вторник, 20 декабря, в 10:34 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании вагончика в дачном массиве "Мечта", что у с. Васильевка под Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 10 кв. м. В его тушении участвовали восемь человек, применялось две единицы техники.
Пожар был локализован в 10:51, а полностью ликвидировали его уже через пять минут.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время работ по ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается. Причины пожара и гибели человека предстоит выяснить.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление