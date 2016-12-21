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В "Жигулевской долине" создадут детский технопарк

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В настоящее время прорабатывается вопрос о размещении в 2017 г. на площадях технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" детского технопарка, сообщила пресс-служба мэрии Тольяти.

К сотрудничеству приглашаются организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию молодежи (техническое направление), профессиональной подготовке и профессиональному ориентированию детей школьного возраста, а также организации, занимающиеся вопросами самоопределения молодежи.

"Привлекая к совместной деятельности максимально возможное количество организаций, мы даем подросткам больше возможностей для выбора своего направления по интересующему профилю, развитию способностей, выбору будущей профессии", - говорится в сообщении.

Заявки на возможное сотрудничество с технопарком "Жигулевская долина" принимаются в виде письма на имя руководителя.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел по работе с инновационными проектами технопарка "Жигулевская долина" по телефону (8482) 27-07-25 или по адресу Южное шоссе, 165, оф. 306. Контактное лицо Дмитрий Токарев.

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