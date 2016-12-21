Beat film festival и киноклуб "Треугольник" представят фильм "Переверни пластинку"

В рамках Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" 22 декабря состоится показ нового документального фильма Романа Навескина и Степана Поливанова "Переверни пластинку" (Россия, документальный, 2016).
Фильм представляет Beat film festival.
"Переверни пластинку" - документальный фильм о виниле и виниловой культуре в Советском Союзе и современной России.
Фильм состоит из четырех глав, по замыслу, раскрывающих тему винила в России со всех сторон.
В первой главе рассказывается о "черном рынке" в СССР и "роке на костях" - музыкальных записях на рентгенах.
Во второй - о диджеях, которые работают с винилом в современной России.
В третьей - о виниловых инди-магазинах, панк-тусовках и противостоянии с криминальными кругами.
И в четвертой - о коллекционерах виниловых пластинок.
Картина включает в себя интервью с музыкантами, диджеями, коллекционерами, владельцами виниловых лейблов.
Съемки фильма продолжались около двух лет.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?