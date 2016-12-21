Beat film festival и киноклуб "Треугольник" представят фильм "Переверни пластинку"

В рамках Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" 22 декабря состоится показ нового документального фильма Романа Навескина и Степана Поливанова "Переверни пластинку" (Россия, документальный, 2016).

Фильм представляет Beat film festival.

"Переверни пластинку" - документальный фильм о виниле и виниловой культуре в Советском Союзе и современной России.

Фильм состоит из четырех глав, по замыслу, раскрывающих тему винила в России со всех сторон.

В первой главе рассказывается о "черном рынке" в СССР и "роке на костях" - музыкальных записях на рентгенах.

Во второй - о диджеях, которые работают с винилом в современной России.

В третьей - о виниловых инди-магазинах, панк-тусовках и противостоянии с криминальными кругами.

И в четвертой - о коллекционерах виниловых пластинок.

Картина включает в себя интервью с музыкантами, диджеями, коллекционерами, владельцами виниловых лейблов.

Съемки фильма продолжались около двух лет.