В 2016 г. в "Тольяттисинтез" поступило более 200 обращений от потенциальных резидентов

В 2016 г. в индустриальный парк "Тольяттисинтез" поступило более 200 обращений от потенциальных резидентов, сообщила пресс-служба компании СИБУР.

"Тольяттисинтез" служит одной из инвестиционных площадок Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР), статус которой позволяет инвесторам получать преимущества в части налоговых льгот и страховых взносов.

В частности, резидентам ТОСЭР обнулят федеральную ставку налога на прибыль, снизят региональную ставку этого налога до 5% в первые пять лет и до 10% в следующие пять лет, а также уменьшат обязательные страховые выплаты до 7,6%.

Кроме того, резидентов ТОСЭР освободят от налога на имущество и землю.

"Интерес к парку растет, в 2016 году к нам поступило более 200 обращений, - отмечает руководитель индустриального парка "Тольяттисинтез" Дмитрий Шевелев. - Действующая инфраструктура парка позволяет резидентам осуществить быстрый запуск производства, сэкономив при этом до 30% капитальных вложений на строительство и доступ к коммунальным ресурсам".

В настоящее время для размещения нового или расширения действующего бизнеса индустриальный парк "Тольяттисинтез" предлагает 52 га свободных земельных участков и более 50 тыс. кв. м производственных, складских и офисных помещений.

Напомним, в "Тольяттисинтезе" на 2017 г. запланирован запуск трех новых производств.