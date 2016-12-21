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В 2016 г. в "Тольяттисинтез" поступило более 200 обращений от потенциальных резидентов

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 г. в индустриальный парк "Тольяттисинтез" поступило более 200 обращений от потенциальных резидентов, сообщила пресс-служба компании СИБУР.

"Тольяттисинтез" служит одной из инвестиционных площадок Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР), статус которой позволяет инвесторам получать преимущества в части налоговых льгот и страховых взносов.

В частности, резидентам ТОСЭР обнулят федеральную ставку налога на прибыль, снизят региональную ставку этого налога до 5% в первые пять лет и до 10% в следующие пять лет, а также уменьшат обязательные страховые выплаты до 7,6%.

Кроме того, резидентов ТОСЭР освободят от налога на имущество и землю.

"Интерес к парку растет, в 2016 году к нам поступило более 200 обращений, - отмечает руководитель индустриального парка "Тольяттисинтез" Дмитрий Шевелев. - Действующая инфраструктура парка позволяет резидентам осуществить быстрый запуск производства, сэкономив при этом до 30% капитальных вложений на строительство и доступ к коммунальным ресурсам".

В настоящее время для размещения нового или расширения действующего бизнеса индустриальный парк "Тольяттисинтез" предлагает 52 га свободных земельных участков и более 50 тыс. кв. м производственных, складских и офисных помещений.

Напомним, в "Тольяттисинтезе" на 2017 г. запланирован запуск трех новых производств.

"Тольяттисинтез" оказывает поддержку инвесторам по взаимодействию с муниципальными, областными и федеральными органами власти. Специалисты индустриального парка "Тольяттисинтез" также будут консультировать резидентов по вопросу получения статуса резидента ТОСЭР Тольятти.

В настоящее время в парке девять резидентов, включая якорного резидента "СИБУР Тольятти" - одного из крупнейших предприятий России по производству синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых компонентов к бензину.

Индустриальный парк "Тольяттисинтез" - первый частный индустриальный парк на территории Самарской области, созданным по инициативе головной компании СИБУР. Юридический статус парка получен в 2014 году. Индустриальный парк развивается по типу greenfield& brownfield.

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