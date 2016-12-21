В Сызранском районе под колесами "шестерки" погибла 60-летняя женщина

В Сызранском районе 20 декабря в ДТП погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 18:00 22-летний водитель "шестерки" на дороге от трассы М-5 к населенным пунктам Усинское и Пионерский сбил 60-летнюю женщину. По предварительной версии правоохранителей, пенсионерка, на одежде которой не было светоотражающих элементов, находилась на проезжей части, но не собиралась ее переходить.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту ДТП ведется проверка.