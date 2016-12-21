ВТБ предлагает спецусловия по расчетным счетам для клиентов банков, лишившихся лицензий

Банк ВТБ предлагает специальные условия открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов банков, у которых отозвана/приостановлена лицензия на осуществление банковской деятельности.

Открытие расчетного счета в рублях, а также изготовление и заверение копий всего пакета документов, необходимых для открытия счета, осуществляется бесплатно в течение одного месяца с даты отзыва лицензии у кредитной организации.

Также клиентам предоставляется возможность бесплатного обслуживания в течение двух месяцев по пакетам услуг "Развитие" и "Премиум". Данные пакеты включают обслуживание счета, интернет-банк, проведение до пятидесяти платежей в месяц и корпоративную карту для внесения и снятия наличных 24/7.

Для бесплатного открытия расчетного счета в любом отделении банка ВТБ достаточно представить оригинал договора банковского счета из обслуживающего банка, у которого отозвана/приостановлена лицензия, или копию данного договора, заверенного клиентом.

"Мы понимаем, что обеспечение текущих расчетов без перебоя является ключевым фактором деятельности любого предпринимателя или владельца бизнеса. Чтобы свести возможные потери предпринимателей из-за вынужденной смены обслуживающего банка к минимуму, мы как надежный финансовый партнер предлагаем помощь таким клиентам", - отметил руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ Максим Лукьянович.