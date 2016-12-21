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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В новогоднем "меню" "Ростелекома" - выгодные предложения для звонков по России

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" предлагает абонентам услуги "Домашний телефон" в Поволжье для комфортного общения с родными и близкими из разных городов России в новогодние праздники воспользоваться выгодными предложениями компании и существенно сэкономить на телефонных звонках по межгороду, подключив специальные тарифы и опции.

Оптимизировать расходы на междугородную связь помогут тариф "Безлимитная Россия" и семейство опций "Твоя страна". С ними стоимость звонков с домашнего телефона внутри своего региона и по стране будет минимальной либо равной нулю.

"Мы предлагаем нашим абонентам открыть марафон поздравлений уже сейчас и стать чемпионами по разговорам на "длительных дистанциях". Звоните хоть в Калининград, хоть на Камчатку. С опциями "Ростелекома" стоимость звонков теперь не зависит от расстояния. Настало время выбрать подходящий для себя тариф или опцию с пакетом минут или полный безлимит и порадовать друзей, родственников и близких людей по всей стране в канун всеми любимого праздника новогодними поздравлениями", - рассказал заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом Алексей Ивонин.

Тариф "Безлимитная Россия" за 490 р. в месяц заинтересует, прежде всего, тех, кто регулярно пользуется междугородной связью. Полный безлимит позволяет звонить на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов. Бонус к тарифу - 200 минут в месяц для звонков с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов.

Опция "Твоя страна" - еще одна возможность для длительного телефонного общения с абонентами из других регионов по всей России. В пакет включены неограниченный объем местных соединений, 100 минут в сутки для звонков на городские номера в пределах домашнего региона и столько же - на стационарные телефонные номера в другие регионы России, а также 1000 минут в месяц для звонков с домашнего телефона на мобильные номера по стране. Стоимость опции в дополнение к тарифному плану на услуги местной телефонной связи варьируется от 100 до 350 рублей в зависимости от базового тарифного плана.

Для редких и коротких разговоров оптимальными станут опции с наименьшим количеством минут и по более низкой стоимости "Твоя страна 200" и "Твоя страна 500".

Тариф "Безлимитная Россия" и опции "Твоя страна" стали самыми популярными среди пользователей домашней телефонной связи в Поволжье в 2016 году. Преимуществами новых предложений компании уже воспользовались свыше 40 тыс. абонентов. Наиболее популярными междугородными направлениями являются Москва и Московская область. В пределах ПФО жители чаще всего звонят в Республику Татарстан и Самарскую область, за его пределами - в Санкт-Петербург, в Свердловскую и Челябинскую области, Республику Башкортостан.

Предложения действуют как для новых абонентов, так и для тех, кто уже пользуется домашней телефонией от "Ростелекома". Оставить заявку на подключение тарифных планов и опций можно по номеру 8-800-100-0-800, на сайте www.rt.ru или в Центрах продаж и обслуживания компании.

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

Владимир Герасимов 10 ноября 2016 09:08 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.

Елена Павлова 07 ноября 2016 17:24 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.

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